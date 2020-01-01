贝尔巴托夫：范德贝克是伟大签约 他能解放博格巴和B费

这位曼联名宿盛赞了球队的新援，并认为他们进一步解放红魔的中场核心二人组。

贝尔巴托夫相信，范德贝克将取代内马尼亚·马蒂奇在曼联中场的位置，给保罗·博格巴和布鲁诺·费尔南德斯提供更多的进攻自由度。

自从范德贝克在本月初以3500万英镑的费用从阿贾克斯加盟曼联以来，所有人都在猜测这位荷兰国脚如何适应索尔斯克亚最喜欢的4-2-3-1阵型。

这位23岁的球员通常会被安排在中场的前腰位置，但是前曼联前锋贝尔巴托夫怀疑认为范德贝克的位置将被安排在更靠后的位置，因为他的能力更全面，能够很好地取代马蒂奇在球队的首发位置。

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“我认为这是一笔伟大的签约，范德贝克一个非常聪明的球员，能够很好地阅读比赛。”曼联俱乐部形象大使大使贝尔巴托夫告诉够力足球。

“他在防守方面表现得也很聪明，事实上，由于他的头脑和对比赛的理解，我认为他可以担任防守型中场。”

“这样，博格巴和费尔南德斯就能更自由地向前推进。当然，他们也需要帮助防守，但是知道他在自己的身后有人，能够更舒服地向前推进。”

“范德贝克也有通过一脚传球撕开对方防线的能力，所以在我看来，他是一个非常棒的签约。”

在完成范德贝克的签约之后，曼联希望在10月5日夏季转会窗口关闭之前再完成一笔交易，他们一直对多特蒙德边锋杰登·桑乔很感兴趣。

不过红魔在签下这位英格兰国脚的努力上一直受挫，但贝尔巴托夫认为无法签下桑乔并非一件坏事。

保加利亚人对曼联的位置竞争非常了解，因为在2011年欧冠决赛中，他被排除在弗格森爵士的大名单之外。他认为，在接下来的几周内，另一名前锋的到来可能会让首发三叉戟马库斯·拉斯福德、梅森·格林伍德和安东尼·马夏尔感到不安。

贝尔巴托夫承认:“曼联在过去的比赛中已经证明了他们可以使用四名前锋并进行轮换。但是你需要让球迷高兴，相信我，这不是一件容易的事!”

“拉什福德是一个伟大的球员，而格林伍德本赛季之所以能赢得更多的上场时间，纯粹是因为索尔斯克亚愿意给他机会，而他也用进球帮助了球队。”

“我也非常欣赏马夏尔，我看到他每个赛季都在变得越来越好，尽管成长速度一般。他和索尔斯克亚的关系很棒，而奥莱也找到了正确的方式和他交谈并管理他，这样他就能在球场上发挥出他最好的一面。”

“这就是为什么当我被问到曼联的另一种锋线选择时，我说他们已经有了拉什福德、马夏尔和格林伍德，他们都是年轻而有天赋的球员。”

“人们都说拥有经验丰富的人在身边会更棒，但在足球世界里，年轻人有时并不意味着就缺乏经验。”

“甚至有可能一位23岁的球员要比一位35岁的球员更有经验。”

“索尔斯克亚也拥有可以传授给他们的经验，他也曾为曼联效力，他了解球队的一切，所以那种体验已经在那里了。”