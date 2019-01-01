贝尔巴托夫：若热刺无冠 凯恩或需转会争冠

贝尔巴托夫的雄心曾将他从北伦敦带到曼联，他相信另一名明星前锋也会走上类似的道路。

贝尔巴托夫表示，哈里`凯恩可能不得不考虑离开托特纳姆，以实现他获得主要奖杯的野心。

早在2008年，当时北伦敦的当家前锋就决定，为了争夺世界足坛最高奖项，他需要转会。贝尔巴托夫用在热刺的生活换来了在曼联的生活，并最终成为英超冠军。

他现在暗示凯恩可能也要走同样的路，托特纳姆热刺到目前为止还不能给这位英格兰队长带来实质性的成功。

毛里西奥·波切蒂诺正在尽他所能结束球队的低迷，预计在转会截止日会有更多的豪门球员到来，但随着经验丰富的球员开始寻找新的挑战，他也在考虑退出。

贝尔巴托夫在接受《太阳报》采访时谈到了这位多产前锋的未来:“有人需要问问哈里·凯恩，如果热刺本赛季不能夺冠，他会怎么做。从这个角度来看，我也有过类似的经历，当你为一支球队效力了一段时间却什么都没赢的时候，那一刻就来了。与此同时，你会看到和你一起在国家队踢球的其他队友，他们正在赢得奖杯。

“你会嫉妒，这是好事。你就像‘我想成为其中的一员’。你开始问所有这些问题，但在某一刻什么都没有改变，你改变了环境，你改变了俱乐部。这是一个艰难的决定，因为球迷会失望，教练也会失望。这个雄心壮志告诉他什么?留在这里，努力为我的俱乐部赢得奖杯，我是队长。或者找到一个新的挑战，在那里你需要测试自己。问题是，如果他转会到曼联，他会和更好的球员一起踢球，并取得更多的进球吗?”我转会的时候就在想这件事。每个想要取得成就、发展和成长的球员都在思考这个问题。你坐在家里，看着一场比赛，大球员、大球队在比赛，你会想，‘如果我在那里，我会进更多的球吗?’这样想很正常。然后你开始想，‘我留在这里是因为我在我熟悉的地方，我很舒服’。你需要做出选择——是测试自己，还是待在原地?相信我，情况很复杂。”

凯恩与热刺的长期合同到2024年到期，在为热刺出场253次攻入164球之后，没有任何迹象表明他正在考虑转会。