贝尔巴托夫相信C罗可以在顶级联赛中踢到40岁

这名尤文图斯的王牌球员表示他希望至少再踢五年，老特拉福德的一位前队友也希望他这样做。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多表示，他打算在自己40岁生日后继续踢球，他的前曼联队友贝尔巴托夫认为，葡萄牙人没有理由不能兑现这一承诺。

这位五次金球奖得主已经35岁了，预计他的职业生涯即将结束。

其他球队

然而，罗纳尔多在其非凡的职业生涯中证明了他不是一个普通的足球运动员。

本赛季，他又为俱乐部和国家队贡献了33个进球，打破了他的纪录，丝毫没有放慢脚步的迹象。

考虑到这一点，贝尔巴托夫相信他曾经在老特拉福德并肩作战的队友有能力追随吉格斯的脚步，在进入第四个十年的时候继续保持巅峰状态。

贝尔巴托夫说:“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，本周刚满35岁，仍然处于最佳状态。他本赛季进了33个球，这是惊人的。”

“罗纳尔多说过想在40岁的时候仍然在最高水平的赛事中竞争。我能看到他在做那件事。吉格斯40岁的时候还在为曼联效力了，如果你身边有好的教练知道如何管理你，那是有可能的。”

“葡萄牙球星仍然充满激情，我很高兴看到他和38岁的兹拉坦·伊布拉希莫维奇的精彩表现。最近我确实问过自己，是不是退休太早了。但你需要倾听自己的身体，知道何时停止。”

贝尔巴托夫在英格兰的另一位队友，也是罗纳尔多在皇家马德里的前队友，是加雷斯·贝尔。

这位前托特纳姆热刺球星已经看到了又一个转会窗口的关闭，但是关于离开伯纳乌的谈话仍然没有结束。

贝尔的经纪人已经声明不会有转会发生，贝尔巴托夫相信威尔士国脚会履行他在西班牙的合同。

保加利亚人补充道:“加雷斯·贝尔的经纪人说他无意离开马德里，尽管他去年夏天差点和一支中国球队签约，而且有谣言说他可能在本赛季结束后离开。”

“当记者和球迷谈论转会传闻时，他们通常只考虑球员在球队中的角色，而忘记了还有其他因素，包括球员的家人的感受。如果球员和他的家人在这个城市很快乐，那么他在俱乐部也会很满足。”

“我听说贝尔的家人非常喜欢住在马德里，所以他很可能会留下来。只要他还在俱乐部，贝尔就会上场，他的表现表明他仍有很多东西可以提供给他们。但我还是希望他每周都能上场。”