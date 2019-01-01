贝尔巴托夫：每个赛季都让梅西C罗分享奖项吧
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Getty/Goal composite
贝尔巴托夫认为，金球奖和国际足联最佳奖项应该每个赛季都给梅西和C·罗纳尔多颁奖，以终结谁是最佳的讨论。
贝尔巴托夫是C·罗纳尔多的前曼联队友，但他也在俱乐部生涯面对过梅西。
“C·罗纳尔多和梅西，你怎么区分他们？我认为他们应该得到他们的奖项，并把它给他们两个。每一次都是这样。你不能说这一个比另一个好。”Betfair大使贝尔巴托夫告诉够力足球：“C·罗纳尔多想要这些，因为他太有野心了。他急切地想打破这个纪录，然后再打破那个纪录。梅西并没有表现出来，但是在他的内心，当他在家的时候，他可能会想，‘我要**摧毁所有人’。当你是强的，你就知道你是强的。为什么要回避呢？”
贝尔巴托夫在为俱乐部和国家队完成了辉煌的职业生涯后，最近宣布退役。这位前曼联前锋开玩笑说，C·罗纳尔多知道如何永葆青春，因为他仍然是世界足坛最令人畏惧的前锋之一。
“我很**尊重C·罗纳尔多的运动寿命。”贝尔巴托夫补充道：“他34岁了！在英格兰和西班牙踢球后，他现在在意大利作为一名明星球员为尤文图斯效力。在每一个冠军中，他都表现得令人难以置信的好。看看他的体格，他是如何准备的。他拥有一切可以永葆青春的工具。他可以让自己的灵魂保持年轻。”
兹拉坦·伊布拉希莫维奇代表了一位年纪更大的球员，他在洛杉矶银河的表现仍然令人印象深刻。这位38岁的瑞典前锋本赛季的目标是赢得美国职业足球大联盟的总冠军，贝尔巴托夫继续赞扬他随着年龄的增长不断得分的能力。
“看看伊布拉希莫维奇，MLS和英格兰、意大利或者其他什么都不一样。”他说：“尽管我已经38岁了，但我告诉你，我每天早上醒来都会感到这里、这里、这里的疼痛。我看着伊布，心里在想，这**是什么人？也许他有我没有的东西，所以他还在踢球。”