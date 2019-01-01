贝尔巴托夫：每个赛季都让梅西C罗分享奖项吧

保加利亚球星已经受够了关于谁是我们这个时代最杰出的足球运动员的争论，并有了一个解决方案来结束它。

贝尔巴托夫认为，金球奖和国际足联最佳奖项应该每个赛季都给梅西和C·罗纳尔多颁奖，以终结谁是最佳的讨论。

贝尔巴托夫是C·罗纳尔多的前曼联队友，但他也在俱乐部生涯面对过梅西。

“C·罗纳尔多和梅西，你怎么区分他们？我认为他们应该得到他们的奖项，并把它给他们两个。每一次都是这样。你不能说这一个比另一个好。”Betfair大使贝尔巴托夫告诉够力足球：“C·罗纳尔多想要这些，因为他太有野心了。他急切地想打破这个纪录，然后再打破那个纪录。梅西并没有表现出来，但是在他的内心，当他在家的时候，他可能会想，‘我要**摧毁所有人’。当你是强的，你就知道你是强的。为什么要回避呢？”

贝尔巴托夫在为俱乐部和国家队完成了辉煌的职业生涯后，最近宣布退役。这位前曼联前锋开玩笑说，C·罗纳尔多知道如何永葆青春，因为他仍然是世界足坛最令人畏惧的前锋之一。

“我很**尊重C·罗纳尔多的运动寿命。”贝尔巴托夫补充道：“他34岁了！在英格兰和西班牙踢球后，他现在在意大利作为一名明星球员为尤文图斯效力。在每一个冠军中，他都表现得令人难以置信的好。看看他的体格，他是如何准备的。他拥有一切可以永葆青春的工具。他可以让自己的灵魂保持年轻。”

兹拉坦·伊布拉希莫维奇代表了一位年纪更大的球员，他在洛杉矶银河的表现仍然令人印象深刻。这位38岁的瑞典前锋本赛季的目标是赢得美国职业足球大联盟的总冠军，贝尔巴托夫继续赞扬他随着年龄的增长不断得分的能力。

“看看伊布拉希莫维奇，MLS和英格兰、意大利或者其他什么都不一样。”他说：“尽管我已经38岁了，但我告诉你，我每天早上醒来都会感到这里、这里、这里的疼痛。我看着伊布，心里在想，这**是什么人？也许他有我没有的东西，所以他还在踢球。”