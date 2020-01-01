贝尔巴托夫：本泽马严重被低估 约维奇可转会英超

这位前托特纳姆热刺前锋相信本泽马在皇马被严重低估，而他们去年引进的约维奇可能更适合英超球队。

卢卡·约维奇在皇马的处子赛季并不成功，但贝尔巴托夫认为，塞尔维亚前锋可能更适合英超俱乐部。

热刺和切尔西近期都与这名22岁的前锋传出过绯闻，这两家伦敦豪门都希望将其从西班牙的噩梦中解救出来。要知道在一年之前，这位前法兰克福前锋可是整个欧洲最受欢迎的高产前锋之一。

皇马在去年夏天赢得了这场新星争夺战，他们在6月初就斥资6000万英镑将其收入麾下，但截至目前，他却只为白衣军团在各项赛事中打入2粒进球。

其他球队

在这种情况下，有关他将在夏天改换门庭的传闻也在发酵，根据媒体的报道，多家英格兰俱乐部都希望从皇马带走他，给他一个全新的开始。

贝尔巴托夫在他的职业生涯中曾效力于热刺、曼联和富勒姆这几家英超球队，他相信和自己一样来自巴尔干地区的前锋能够在英超取得成功。

保加利亚人告诉Betfair：“卢卡·约维奇依旧很年轻，他在法兰克福度过了一个伟大的赛季，那样的发挥让他得以转会皇马。不过现在的情况并没有如他所想的那样发展，但我们不要忘记和忽略，他的竞争者可是卡里姆·本泽马。”

“在我看来，本泽马是目前足球界最被低估的球员之一，他打进了那么多进球，却常常得不到应有的认可。”

“和本泽马竞争，对约维奇来说很困难，因为这位法国人早已功成名就了。所以当齐达内给他机会的时候，我希望他能够把握住，就像在德国时那样，将皮球送进球门。不过，即使他抓不住机会，依旧还会有两个选择，要么耐心等待，要么再次转会，去英国或者其他地方另谋出路。”

“和我一样，他也来自自巴尔干半岛，我们的生活方式很相似，所以我希望他能取得成功且不要太关注在皇马的失败经历，这可能会让他失去信心，而他需要自信。”

“当年我在勒沃库森的处境和他一模一样，当时我和他同龄，在我身前的则是乌尔夫·克尔斯滕，他是勒沃库森的上帝，也是德国历史上最好的前锋之一。”

“我当时整天在想，为什么我上不了场？我应该上场，我要求上场。你会有很多类似的愚蠢想法，因为当时你还年轻，你以为自己什么都懂，但现实并非如此。你可能只需要一点耐心，努力工作，愿意听好心人告诉你的实情，这会帮你走出牛角尖。”

“当然，这只是一种选择，你还可以选择其他道路。你可以租借离队，或者找到一家愿意买你的俱乐部，这样你就能踢更多的比赛。如果约维奇想用这种方式，那么我相信很多英超球队会抢着要他。”