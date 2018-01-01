贝尔巴托夫：未来我也想当曼联主帅

在看到索尔斯克亚成为曼联主帅之后，前曼联射手贝尔巴托夫也跃跃欲试，他表示自己正在考教练证，未来也想当曼联教练。

前曼联射手贝尔巴托夫表示他未来想成为红魔主帅。

本周早些时候，曼联宣布名宿索尔斯克亚将暂时担任球队主帅，挪威前锋将带队直到本赛季结束。

曾为曼联出场超过150次并打入49球的贝尔巴托夫表示索圣在曼联的经历将会很有趣，他相信挪威人已经得到了足够的历练。

“和我一样，索尔斯克亚也曾是豪门球员，他已经得到了自己需要的历练。”贝尔巴托夫说道。“我很好奇，因为我也曾是曼联的一部分，未来我也想成为主帅，所以我也需要像索尔斯克亚一样得到历练。”

“那些一出道就执教大球队的人都是天选之子，这样的人并不多，例如瓜迪奥拉和齐达内，但索尔斯克亚是凭自己在挪威和莫尔德的成功赢得这次机会的。”

“谁知道呢？或许未来有一天我会是曼联主帅也说不定，我现在正在考教练证，而且我充满野心，我想在英格兰开始执教生涯。”

“我的心属于英超，我可以和你说句心里话，一旦在英超踢过球，你的心就永远属于那里，去英格兰执教是我的首要目标，但你永远不知道结果会如何，你可能需要先去小球队慢慢做起。”

“正如我说的，我很有野心，我正在考证，而且到各支俱乐部拜访学习，不断提高自己的知识水平，当时机合适的时候，这些积累自然就会派上用场。”