贝尔巴托夫：曼联有好的锋线球员 不需要哈兰德

这名萨尔斯堡的红牛前锋本赛季的表现令人震惊，但是根据保加利亚人的说法，红魔应该对他们现在的球星抱有信心。

贝尔巴托夫说，曼联不需要签下19岁的前锋哈兰德，因为拉什福德和马夏尔有足够的能力来带领球队的进攻。

红魔是签下这名挪威国脚的有力竞争者，他以其不可思议的状态引起了很多欧洲顶级球队的注意。

哈兰德本赛季为萨尔斯堡红牛队出场22次，攻入28球，其中8球是在欧冠小组赛中打进的。

据报道，哈兰德倾向于转会到老特拉福德，而曼联主帅索尔斯克亚说，有关他的下一步转会，他的前莫尔德主管“知道他下一步该怎么做”。

但是前曼联前锋贝尔巴托夫说，红魔最好还是坚持使用年轻球员，而不是把钱花在哈兰德身上。

“(哈兰德)很好，他还很年轻，”贝尔巴托夫告诉天空体育。“他正在成长，也许他能变得更好。”

“但是我已经说过很多次了，在我看来，马夏尔和拉什福德是曼联需要保留的两个主要前锋。我爱他们。”

“我在摩纳哥的时候和马夏尔一起踢过球，我知道他有多棒。现在他已经到了可以发展并成为世界巨星的时候了。”

“每个人都知道拉什福德有多好。他还只有22岁，所以他还有很长的路要走，他可以变得更好。”

“所以，对我来说，他们需要坚持使用这两名球员。”

拉什福德是曼联本赛季的最佳射手，各项赛事出场23次进了14球，而马夏尔则从肌腱拉伤中恢复之后重新回到了首发阵容中。

18岁的梅森·格林伍德本赛季也有7个进球，他也在球队的阵容之中，贝尔巴托夫觉得曼联有足够的进攻多样性，并暗示引进哈兰德将会是一场赌博。

贝尔巴托夫说:“如果他们需要再买一名前锋，我不确定，因为曼联球迷希望看到速度、力压对手球员、超越球员、有信心、打进精彩的进球的类型的。”

“我不确定如果他们买一个典型的中锋，他是否能适应这个体系。我还忘了还有梅森·格林伍德。”

“我之前说过，如果你买了某人，球员们会说:‘等一下，我还年轻，如果你买了某人，那就意味着你不信任我。’”

“他们需要留住这些年轻球员，因为他们很有天赋。只要培养他们，向他们展示正确的方法，他们就会很棒。”