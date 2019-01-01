贝尔巴托夫：对卢卡库的批评不公平 希望他留下

贝尔巴托夫认为老特拉福德不应该放弃这位比利时前锋，尽管越来越多的人在谈论他会转会到国际米兰。

贝尔巴托夫认为批评曼联前锋卢卡库是不公平的，他希望比利时人留在老特拉福德。

卢卡库在2017年以7500万英镑(9400万美元)的价格从埃弗顿加盟曼联，自那以后在66场英超比赛中攻入28球，但他的表现一直饱受诟病。

随着索尔斯克亚在新赛季前重组他的曼联阵容，这位前切尔西球员与转会国际米兰联系紧密。

但是在弗格森手下效力四年的贝尔巴托夫更希望卢卡库留在曼联。

“我认为他应该留下。”这位前红魔前锋告诉天空体育。“我喜欢他，我不同意他所受到的所有批评——是的，他有一些方面需要像其他球员一样努力。”但是他的队友也需要帮助他。例如，如果我是一名中场球员，我和他一起踢球，我会知道如何传球给他，什么时候传球给他，用哪只脚传球给他。这是你的队友需要知道的，如何与你合作。”

贝尔巴托夫相信卢卡库的情况会有所改善，因为他现在的教练在老特拉福德有着丰富的9号球员经验。

“我认为索尔斯克亚是一个很好的教练，因为如果卢卡库想问教练一些事情，他可以去问他，因为索尔斯克亚是一个很好的前锋。”贝尔巴托夫补充道：“所以如果你需要前锋的建议，你可以去找教练。”

然而，贝尔巴托夫相信曼联有足够的火力来应对卢卡库的离开，他告诉《海峡时报》他支持安东尼·马夏尔和马库斯·拉什福德。

“我很平静，因为我很喜欢马夏尔。”他说：“我过去经常在摩纳哥和他一起踢球，我知道他真的很棒，他甚至可以变得更好。我也喜欢拉什福德；他可以发展，甚至变得更好。”