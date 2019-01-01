贝尔巴托夫：埃里克森会考虑皇马曼联的报价

前热刺前锋相信这位丹麦中场可以被热刺留住，但是他也承认这个夏天可能需要做出一些艰难的决定。

贝尔巴托夫声称，如果皇家马德里或曼联向热刺提出正式报价，埃里克森将会有所考虑。

这位丹麦国脚在夏季转会窗口即将到来之际继续引发转会传闻。

他是少数几个没有承诺与这支北伦敦球队签订长期合同的核心合同之一。

他目前的合同2020年就到期，这让热刺陷入了一个困境，如果收到报价，热刺将如何处理。

贝尔巴托夫相信这名27岁的球员能够被说服留在目前的环境中，但是希望对这位已经在英超和欧冠赛场上证明了自身实力的球员的兴趣出现。

这位前热刺前锋说：“另一位吸引转会传闻的中场球员是埃里克森。”

“我们都知道他关键传球和强有力的射门方面有多棒，而他的速度也很快，人们往往意识不到这一点。”

“大多数情况下，他不会去利用速度。因为他在两条线之间保持出色的位置感，这意味着他不需要跑那么多，而这种技能往往创造了他远距离射门的机会。”

“他能卖多少钱？谁知道呢。”

“如果皇马或者曼联来找埃里克森，那么他的脑子里就会开始有疑问，如果他真的决定离开，那么我们可以肯定列维会从丹麦人的转会中获得最大的价值。这位热刺主席是一个出色的商人，他知道如何做最好的交易。”

“但也许埃里克森会环顾四周，说‘我现在拥有了一切，俱乐部正在朝着正确的方向前进，为什么不留下呢?’”

“当然，他可能会选择留在刚刚赢得2018-19欧冠冠军的球队！”

欧洲赛场上的成功，对他们进军新领域起到了补充作用，这将有助于热刺说服关键球员留下。

按照目前的情况，他们已经进入了欧冠半决赛，与阿贾克斯的第一回合将于周二在热刺主场举行。