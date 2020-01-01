贝尔巴托夫：同意穆帅观点 洛里斯和孙兴慜的争执是好事

保加利亚人“惊喜地”看到了两名球员在球场上的争吵，并表示自己认同何塞·穆里尼奥对这个事件的看法。

迪米特·贝尔巴托夫透露，自己很高兴看到热刺球员洛里与孙兴慜在对阵埃弗顿比赛的上半场结束时出现的争执，但同时他也强调，这样的行为最好在更衣室内进行。

洛里斯在周一热刺1-0战胜埃弗顿比赛的上半场结束事与韩国前锋孙兴慜发生了争执和推搡，这让热刺的队内关系成为了外界讨论的焦点。

在这场比赛后，热刺队长解释了双方发生冲突的原因，他认为韩国人在比赛中没有很好地给对手施加压力，并强调两人之间并无矛盾，问题已经被解决。

其他球队

热刺主帅穆里尼奥表示这两名球员的行为折射出他们对这项事业的激情，显然贝尔巴托夫同意葡萄牙人的说法，他表示自己希望看到在北伦敦劲旅发生更多的类似事件。

他告诉Betfair:“说实话我很高兴看到热刺1比0战胜埃弗顿的这个结果，有时候你只是需要勇气来取得进步。当我还在曼联效力的时候，我们成为了冠军，我们很多比赛都是以1-0赢下的，在足球比赛中最重要的是结果，只要你拿到3分就行，不管你取得了什么样的比分。”

“孙兴慜和洛里斯之间的争执没什么，想赢球就会在球场上对每个人期待更多，我们应该从热刺球员身上看到更多这样的表现，这表明你在乎比赛，你想赢，你有激情去赢得胜利。”

“如果球员没有做好自己的工作，他们就需要让对方知道这一点，即使他们之间发生了一些争执，在某种程度上，穆里尼奥是对的，这是一件美好的事情。唯一的问题是，我们，球迷，也看到了这一切，也许他们的争执发生在更衣室内会更好，但总的来说，能看到球员这样的激情总是好的。”

“我踢球的时候有很多富有激情的球员，每个人都想赢得比赛。如果裁判是教练，你可以和他们吵架，和其他球员打架，这都是经常发生的。”

“这在曼联很常见，当维迪奇踢到别人的时候，他们会争吵和打架，但之后你会知道这没什么。我们都想赢球，我们彼此都知道这一点。”

“如果我做错了什么，吉格斯就会告诉我，我就会暗自为自己加油。埃弗拉也陷入过这种情况，维迪奇也一样，这些大多发生在后卫中间，因为他们是强硬的后卫。”

“我不记得热刺上次出现这种情况是什么时候了，他们被控制得很好，没有什么愤怒的事，这是一个惊喜，我想“他妈的，这终于发生了”，他是队长，这是他的工作，让其他球员知道这一点会更好。”

“再说一遍，也许这事等到回到更衣室内会更好，但洛里斯那一刻可能无法控制这样的冲动。这一行为是激烈的，也是必要的，当你的队长发出这样的声音时，你就要勇敢地接受它，下次一定要表现得更好。”