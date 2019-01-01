贝尔巴托夫：只要用的对 马夏尔就是最佳射手

这位前红魔前锋相信，如果能得到他所渴望的常规比赛时间，这位法国国脚可以成为索尔斯克亚麾下的球星。

贝尔巴托夫说，如果曼联正确地使用安东尼·马夏尔，他可以成为“最好的前锋之一”。

自从2015年夏天从摩纳哥引进法国国脚以来，红魔对他充满了信心。

一份价值5800万英镑(7000万美元)的转会合同被拼凑在一起，目的是在他十几岁的时候引进一名令人兴奋的天才球员。

马夏尔现在23岁，并且已经与老特拉福德签下了有一份长期合同。

然而，有一种感觉是曼联还没有发挥出他最好的一面，尽管到目前为止他已经出场170多次了。

贝尔巴托夫认为，这是因为这位他在法甲短暂共事过的球员没有得到他所需要的正常比赛时间，或者没有得到最适合他的位置。

这位前红魔前锋在接受《体育快报》采访时谈到了这名经常被安排在边路的前锋。

“这取决于他是否有态度，战斗精神，但他是如此的好，我认为他可以成为最好的之一。”

“他经常打两到三场比赛，然后缺阵两到三场。”

“在板凳坐上两到三场比赛，然后回到球队打两到三场比赛。”

“然后曼联球迷问，为什么他的表现不稳定?”

“这取决于他自己，但马夏尔必须留在曼联。他可以成为一名伟大的球员。”

2014-15赛季，贝尔巴托夫在摩纳哥度过了一个赛季，他很好地看到了马夏尔的潜力，当时在路易二世球场有很多有前途的球员。

这位神秘的保加利亚人补充道:“我在摩纳哥度过了职业生涯中最美好的时光，不仅仅是因为这座城市。

“我在33岁的时候去了那里，我参加了训练，周围都是年轻人。

“除了有马夏尔，还有J·罗德里格斯，(亚尼克)卡拉斯科，法比尼奥和其他球员。

“他们在我周围跑来跑去，我就感觉这‘他妈的是什么情况?’”

“但我在摩纳哥度过了一些美好的时刻。”