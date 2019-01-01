贝尔巴托夫：博格巴和林加德很幼稚 要快乐才踢好球

这位前红魔前锋认为对两名老特拉福德中场球员的批评有时是不公平的，因为两名中场球员都想要弥补自己的缺点

博格巴和林加德被认为有一种“幼稚”的心态，前曼联前锋贝尔巴托夫声称他们都需要快乐才能踢好比赛。

老特拉福德著名的青训系统的两个产品并不总是得到忠实球迷群或更广泛的足球界的全力支持。

他们经常受到批评，人们对他们的稳定性和对曼彻斯特集体事业的贡献提出了严肃的问题。

贝尔巴托夫相信有时候事情会做得太过火，博格巴是世界杯冠军，林加德是英格兰国脚。

他们拥有的能力是毋庸置疑的，但他们被认为是脆弱的角色，在忽视不受欢迎的评论而专注于自己的比赛时，他们还有很多需要学习。

前红魔前锋贝尔巴托夫在接受《每日邮报》采访时，被问及博格巴和林加德是否仅仅因为为曼联效力而陷入困境:“有些球迷只是想说些什么，他们有说一些不应该说的话的自由。年轻球员需要表达自己对生活的看法。如果他们高兴，他们会在球场上表现出来。”

保加利亚人补充道:“像林加德和博格巴这样的球员，他们对你我的看法不同。他们更幼稚，更孩子气，因为他们还年轻。只要他们开心，他们就会把这种感觉融入到比赛中，这对他们和球队都有好处。你可以在社交媒体上看到很多负面消息，我们都是人。它进入你的大脑，你开始质疑自己。然后你踢得不好，球队输了，这对任何人都不好。”

虽然博格巴和林加德不应该因为年龄而受到如此严厉的评判，但他们现在都是经验丰富的球员。他们已经26岁了，已经足够了解人们对他们的期望。他们拥有丰富的国内和国际经验，应该接近他们的巅峰时期，实现他们毋庸置疑的潜力。

索尔斯克亚希望这一切能在2019- 2020赛季发生，曼联正在寻找关键的球员来帮助球队在老特拉福德经历了一段不稳定和倒退的时期后重回正轨。