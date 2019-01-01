贝尔巴托夫：凯恩可以在任何一家俱乐部立足

尽管热刺最近蒙羞，但这名热刺前锋还是受到了广泛的赞扬。

据前热刺球星贝尔巴托夫说，热刺前锋哈里·凯恩有能力走进世界上任何一支球队。

尽管在周二的欧冠比赛中，凯恩所在的球队以2-7的比分输给了拜仁慕尼黑，但凯恩还是在下半场打进了一个冷静的点球。

凯恩本赛季在英超联赛的7场比赛中打进5球，这名26岁的球员已经达到了职业生涯的最佳状态，贝尔巴托夫坚信他有能力为任何一支球队效力。

贝尔巴托夫在他为Betfair撰写的专栏中写道：“我观看了哈里·凯恩对阵拜仁慕尼黑的比赛，尽管结果很糟糕，但整场比赛他的跑动、控球、传球、与队友配合以及最后的进球都很出色。”

“对我来说，他是一个完美的前锋，我知道他可以走进任何球队踢球。他已经足够强大了，他知道他需要做些什么来赢得职业生涯中的奖杯，他可能也在问自己问题，这取决于他。”

“我很想看到他在热刺赢得一些东西，因为他就是热刺。以凯恩和其他热刺球员为例，我认为每个球迷都希望看到他们在最后赢得一些东西，因为他们有很好的球员，教练也很好，但如果这一切都没有发生，你就会开始问问题，如果你决定离开，你可能会让很多人失望，但你必须走自己的路，因为时间过得很快。关于他的流言总是不绝于耳，因为他是一名顶级球员，我希望看到凯恩继续留在英格兰，波切蒂诺也一样，但我知道当皇马来电的时候，你会问自己无数个问题。”

贝尔巴托夫在白鹿巷度过了两个完整的赛季，然后在2008年转会到曼联。他承认，在输给拜仁之后，他很庆幸自己不再是热刺的一员。

“我今天早上醒来感觉很好，因为我不再是球队的一员了，但是如果我是热刺的球员，或者以任何方式参与到球队中来，那就很难了。”贝尔巴托夫写道：“是的，我很失望，没人预料到这个结果。这是一种耻辱，我相信赛后更衣室里会有尴尬的沉默，或者可能会有一些提高士气的声音。每个与俱乐部有联系的人都很失望，但有时当一切都倾向对手时，尤其是在罗伯特·莱万多夫斯基处于最佳状态的拜仁慕尼黑，很难阻挡他们。”