贝尔：如果威尔士无法打进欧洲杯 我也不会在这里

皇家马德里的前锋仍然相信他的球队，虽然在2016年半决赛中被击败，可以在不到一年的时间里打进决赛。

加雷斯·贝尔相信威尔士仍然有资格参加明年的欧洲杯，他补充说，如果不认为他们有能力，他不会浪费时间为国家效力。

这位皇家马德里前锋在周五晚些时候的E组比赛中头球破门，帮助吉格斯的球队在卡迪夫2:1战胜阿塞拜疆。

这一结果使他们在四场比赛中得到6分，在进入的资格赛阶段道路上，他们只落后于并列第一的克罗地亚和匈牙利三分。

他们与斯洛伐克齐分,但将在下个月交手——可能是一场至关重要的比赛。贝尔虽然愿意承认，他的国家队仍在适应吉格斯的打法，但毫无疑问，2016年欧洲杯半决赛选手能够进入明年的欧洲杯赛场。

“当然，否则我不会在这里，我不会浪费我的时间，”这位前托特纳姆球员在周一对白俄罗斯的友谊赛前告诉媒体。

“我喜欢为我的国家踢球，我喜欢尝试获得重大赛事的参赛资格，在2016年欧洲杯上品尝过这种滋味，会让你渴望再来一次，体验我们所经历过的一切。”

“我们仍然完全相信我们能做到，我们希望公众仍然相信并给予我们所需的所有支持，因为他们是队伍的第12人。”

他说：“我认为我们仍在努力，我们还在改进。我们正在研究吉格斯的风格，他想让我们做什么，有时确实需要一些时间。”

“我想这就是为什么现在需要友谊赛。比赛的情况总是比训练更紧张，更困难。”

“我们仍然希望保持这种赢球的心态，获得动力，而通过赢得比赛，你就能做到这一点。”

在周五的比赛中，这位30岁的前锋以32粒进球的纪录领先伊恩·拉什4球，成为威尔士历史上的头号射手。他承认，如果可以的话，他希望能达到一个私人的里程碑。

“我脑子里有一个小目标，但这只是其中一个个人目标。”他补充道。

“如果我成功了，那很好，但如果我没有成功，那也没关系。这是我想做的事情，但最重要的是为我的国家赢得比赛，并给球迷们一些欢呼的东西。”