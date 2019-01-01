贝尔回首发 新援不登场 齐达内新皇马恰如旧日

今夏，白衣军团在新球员身上花费了3亿多欧元，但在3-1战胜塞尔塔的比赛中，却没有一名出现在首发之上。

齐达内花了一个夏天的大部分时间试图把贝尔赶出伯纳乌球场，但是在新赛季的前夕，签下的球星阿扎尔因伤缺阵之后，他给了威尔士人一个意外的喘息之机。

的确，在周六晚上的巴莱多斯，齐达内做了让步，贝尔挺身而出，为本泽马创造了第一个进球，皇马3-1击败维戈，平息了关于白衣军团危机的讨论。

在转会窗口期间，皇马投资了3亿多欧元(2.74亿英镑/ 3.33亿美元)，绝望地试图重振这支在2018-19赛季末看起来很沮丧的球队。

因此，加利西亚之行意味着一个新项目的开始，一个由新人主导的项目。然而，齐达内的新马德里就像他的老马德里一样，球场上并没有一个新球员。

不过，首发贝尔的表现更令人惊讶。就在三周前，齐达内还公开表示这名边锋越早离开马德里越好。

然而，在巴莱多斯，由于阿扎尔的受伤，这位法国人不得不忍痛割爱。贝尔出现在左路，在本泽马破门得分之前，他将塞尔塔的防守搅得一片狼藉。

这就像过去一样，尽管在本泽马的例子里，他只是在上个赛季结束的地方重新开始，作为在动荡的赛季中为数不多的真正闪耀的明星之一。

除了打破僵局，这位经验丰富的射手还助攻了马德里的第三粒进球，展示了他细腻的脚感和敏捷的思维，从而帮助卢卡斯·巴斯克斯进球。

这就像我们在观看齐达内执教皇马的第一段时期，特别是上半场，当时的白衣军团挣扎着，但还是设法找到了进球的机会。

事实上，在很长一段时间里，他们似乎没有太多的比赛计划，当卢卡·莫德里奇因为踩踏丹尼斯·苏亚雷斯而被直接出示红牌时，他们似乎还有丢掉领先优势的危险。

对这位加利西亚人来说，这无疑是一次痛苦的打击，但这绝不是金球奖得主的恶意犯规。

不过，值得赞扬的是，在莫德里奇被罚下后，他们的表现实际上有所改善。

托尼·克罗斯世界波踢到横梁后折射入网，之后巴斯克斯将洛萨达伤停补时阶段的进球完全理论化。

事实上，马德里的新来者都没有产生任何影响。阿扎尔和弗兰·门 迪显然因伤缺阵，但卢卡·约维奇只是替补上场，而埃德尔·米利唐则坐在替补席上观看了整场比赛。

前马德里竞技球员詹姆斯·罗德里格斯也是如此，他的出场仅仅增加了齐达内身边的怀旧情绪。

齐达内当然想要摆脱哥伦比亚人，还有贝尔，但是这两个人都可能在本赛季被证明是有用的，因为马德里似乎无法为他们中的任何一个找到买家。

这位布兰科斯的主教练在他的前一个任期中收获了大量的财富，见证了马德里连续三次获得冠军联赛冠军和一次西甲冠军，他的球队在巴莱多斯球场的各个位置都表现出色。

然而，他们对逆境的反应很好，最终，由于一些熟悉的面孔闪现出的魔力，他们完成了任务。

现在看来，马德里的变化越多，就越能保持原样。