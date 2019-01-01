贝尔：为国出战至高无上 外界评论一笑置之

这位30岁的球员表达了他为国家队效力的荣誉感。

自从贝尔在10月份的国际比赛日中小腿受伤后，他还没有出现在皇家马德里的阵容中，但是他已经恢复了健康，能够及时随吉格斯的球队参加周六对阵阿塞拜疆的2020年欧洲杯预选赛。

“我为威尔士踢球肯定更有激情。”贝尔表示：“自从我们在U17的时候，我就和大多数老球员在一起。这就像星期天和你的伙伴们在公园里玩耍。这是正常的。在威尔士，我说自己的语言，感觉更舒服。但这不会改变我在球场上的表现。无论我在哪里，我总是百分百投入，这是我一直努力的方向。”

与此同时，贝尔否认了西班牙媒体对他的批评，这些媒体称他对打高尔夫球比为皇家马德里效力更感兴趣。

他说：“说实话，我觉得这很搞笑，尤其是我朋友寄给我的一些照片和东西。上面写着‘三柏忌’（高于标准杆三杆）——可我从来没得过‘三柏忌’！至少给我一个信天翁（低于标准杆三杆）！这很有趣。我看到的一些事情，人们不理解，不知道他们在做什么。所以我只觉得这很滑稽。”

曾被传将在夏季转会中超的贝尔，本赛季代表皇马出场7次，攻入2球，助攻2次。

他已经为威尔士国家队出场79次，攻入32粒进球。然而，若想晋级欧洲杯正赛，这支上届四强队伍需要击败阿塞拜疆和匈牙利，并寄望于斯洛伐克能在克罗地亚和阿塞拜疆面前失分。