贝尔与阿扎尔是西甲收入最高的球员——他们本赛季一共只出场21次打进1球

据《马卡报》统计，贝尔是西甲联赛收入最高的球员，与他一样机会寥寥的阿扎尔则并列第三。

在西甲收入前十的球员排名中，皇马球员占据了六个位置，而剩余的四个位置则由巴萨球员和马竞球员占据。

榜单中有许多大牌球星，但贝尔和阿扎尔这两个本赛季加起来只在西甲出场21次打进1球的球员，占据了前三的两个位置。

在C罗和梅西离开西甲后，贝尔如今成为了联赛中收入最高的球员，而他的皇马队友阿扎尔则与格列兹曼并列第二。

本赛季状态火热的皇马队长本泽马排名榜单第四，巴萨队长布斯克茨排名第五。

马竞门将奥布拉克是榜单中唯一一位门将，他被誉为世界上最好的守门员之一。去年夏天自由转会加盟皇马的阿拉巴拿到了一份丰厚合同，排名七，而皇马中场莫德里奇则排名第八。

巴萨左后卫阿尔巴排名第九，皇马的另一位中场克罗斯排名第十。

关于贝尔和阿扎尔还会在皇马待多久，是人们热议的话题。

贝尔曾与皇马一起赢得4座欧冠冠军，他将在今夏成为一名自由球员，有消息称如果威尔士最终无缘世界杯决赛圈，那么贝尔会直接选择退役。

阿扎尔则是皇马希望出售的球员之一，俱乐部想要清洗掉他，以腾出薪资空间来引进哈兰德和姆巴佩等球员。

至于格列兹曼和本泽马，前者在本赛季被巴萨租借到马竞，马竞拥有续租一年的条款。后者则被传可能很快离队，因为皇马主席弗洛伦蒂诺正在打算重建银河战舰。