贝大师迟迟不续约 纽卡斯尔制定新帅候选名单

在现任主教练贝尼特斯迟迟不愿续约的情况下，纽卡斯尔已经开始寻找新的主教练。

据TEAMtalk所知，纽卡斯尔很有兴趣寻找新的主教练以取代贝尼特斯。

贝尼特斯在他的新合同上对喜鹊采取强硬态度，试图获得更大的转会预算。

在过去的18个月里，西班牙人受到了球队老板阿什利越来越多的控制，但是他发现自己的资金有限，这一点他已经说得很清楚了。

现在，在今夏转会目标进一步确定之前，阿什利希望贝尼特斯能签下他的新合同，几个月之前就达成的个人条款将使贝尼特斯继续成为英超薪水最高的主帅之一。

纽卡斯尔已经告诉贝尼特斯希望赛季结束后签署的协议，但是由于担心需要寻找新的教练，俱乐部内部人士确认纽卡斯尔已经联系了一些主教练。

纽卡斯尔自己也在编制一份潜在的目标名单，其中包括出生于纽卡斯尔的曼联助理教练迈克尔·卡里克和伯恩利的主教练肖恩·戴奇——他们很可能会抓住这个机会入主圣詹姆斯公园。

但TEAMtalk透露，一些“大牌”已经通过他们的经纪人明确表示，他们对此很感兴趣。里昂主帅布鲁诺·热内西奥和荷兰人弗雷德·鲁滕都被认为对纽卡斯尔的帅位很感兴趣。热内西奥已经证实他将在今年夏天离开里昂，而鲁滕最近刚刚离开安德莱赫特。