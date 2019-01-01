贝大师抛出两年合同 盼邀红魔自由身老将来投

纽卡主帅贝尼特斯被传希望签下合同即将到期的马塔，如果这位主帅在下个赛季来临时仍然留在圣詹姆斯球场的话。

西班牙中场马塔将在下个月合同到期后离开曼联，他将以自由球员的身份离开老特拉福德。

很多球队都对这位31岁的中场球员很感兴趣，《太阳报》报道贝尼特斯已经加入了签下马塔的竞争，这位喜鹊主帅曾在2012-13赛季执教切尔西。

贝尼特斯在纽卡斯尔的未来还有待解决，报道称贝尼特斯希望在签下一份新合同之前与俱乐部会面的条件之一就是放宽他们的签约政策。

迈克·阿什利上周和贝尼特斯讨论了他的未来，他对签下26岁以上的球员并不感兴趣，并且有着严格的工资结构——这两项都需要放宽，这样马塔才能到来。

马塔目前在曼联的周薪已经超过了10万英镑，而目前他与球队仍未完成续约。这意味着他将有可能在夏天以自由身离开球队。特别是在天空体育和《每日电讯报》将朗斯塔夫与曼联联系在一起后，将这名年轻球员带到曼联的交易很可能在不远的将来达成。

不过马塔也有其他选择，据了解布莱顿向他提供了一份为期一年的合同。

最近的报道将马塔和回归西班牙紧密联系在一起，《体育》称他已经准备好回归他的成名地瓦伦西亚，同时巴塞罗那也被提及。

马塔的经纪人是他的父亲老胡安·马塔，贝尼特斯最近与他交往密切，因为老马塔也是纽卡斯尔借将萨洛蒙·隆东的代表。

贝尼特斯希望以1650万英镑的价格买下隆东，但是委内瑞拉前锋已经29岁了，而纽卡斯尔的老板们并不希望在这名将于9月满30岁的球员身上投资。