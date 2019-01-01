贝大师坚称来中超不为钱：我有过更丰厚的报价

这位西班牙教练将在中国有新的挑战。

前纽卡斯尔联队主教练拉法·贝尼特斯强调，他加盟中超球队大连一方并不是为了钱。

这位前利物浦主帅最近未能与纽卡斯尔达成新合同，他选择在欧洲以外的地方挑战自己。

大连一方是中超最富有的俱乐部之一，老板是亿万富翁王健林，但贝尼特斯坚称他转会到俱乐部并不是出于经济上的动机。

贝尼特斯在他的官方网站上说:“在我的职业生涯中，我收到过一些更有经济价值的报价，但它们并不是我想要的。我在大连发现的是一个不可思议的项目，它来得正是时候，这是我做出决定的一个主要因素。在俱乐部领导层的全力支持和信心下，我们接受了领导一个出色项目的挑战。在过去的几年里，我认识的很多球员和教练都来到了中国，所以我能够尽可能多地关注中国足球超级联赛。这是一个有着独特品质的联赛，所以我们必须知道如何适应，但我们的前进道路是明确的。大连是中国足球最具激情的城市之一，是一家历史悠久的俱乐部，因此这是一个额外的吸引力。每个人都说大连球迷是多么忠诚，我们从一开始就见证了他们对俱乐部的热情。毫无疑问，来到一家拥有如此众多支持者的俱乐部是做出这一承诺的另一个关键。”

贝尼特斯在给纽卡斯尔的告别信中表示，他想留在这家英超俱乐部，但他们没有相同的愿景。

这位59岁的球员显然不认为他在大连会遇到这样的问题，大连拥有球星亚尼克·卡拉斯科和马雷克·哈姆西克。

贝尼特斯说:“这支俱乐部拥有我们所期待的一切，我们将以最大的动力开启新的篇章。在俱乐部的董事中，我发现了一些看重我过往业绩的人，比如万达集团董事长王健林，他希望尽可能地发展这个俱乐部，开发一个巨大的项目，并动用一切必要的资源支持这个增长。我们有着共同的雄心，在这里开发一个伟大的项目，并在大连留下一笔遗产。”

贝尼特斯接手了一家目前在中超联赛中排名第十的俱乐部，而一方在这15场比赛中只赢了4场联赛。