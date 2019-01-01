贝卢斯科尼：只有把米兰还给我 它才能再次成功

红黑军团自从2011年最后一次赢得意甲冠军并被出售以来一直在苦苦挣扎。

前AC米兰主席贝卢斯科尼说，红黑军团再次变得伟大的唯一途径是把这家意甲俱乐部还给他。

在国际比赛日之前，马尔科·詹保罗只执教了七场比赛就被解雇，斯特凡诺·皮奥里希望能挽救这个糟糕的赛季。

对于已经落后10分的米兰来说，这是非常困难的，因为他们上一次赢得联赛冠军是在2010-11赛季，上赛季是他们自2012-13赛季以来的最高排名。

贝卢斯科尼曾在8年前米兰加冕意甲冠军时担任主席，之后在2017年将俱乐部出售给一家中国财团，不过埃利奥特管理公司在中国财团一次债务偿还失败后最终取得了控制权。

在皮奥利上周的演讲中，米兰首席执行官加齐迪斯声称埃利奥特管理公司将意大利巨头从破产和降至乙级的命运中拯救了出来，贝卢斯科尼进行了回击。

贝卢斯科尼在接受西班牙媒体采访时说:“这些话只有在上厕所时先关上门才能说。”

“至于我们如何让米兰重新成为过去那个伟大的米兰，这很简单，但同时也很难实现:把俱乐部还给贝卢斯科尼。”

在上周的讲话中，红黑军团的首席执行官加齐迪斯声称当他接手时，俱乐部已经濒临破产，他们的重建需要耐心。

加齐迪斯说:“我们接手这家俱乐部时面临破产的危险，可能会像帕尔马和佛罗伦萨一样降入乙级。”

“我们发现债务让我们无法参加杯赛。我们不得不面对困难，这是不可否认的。这条路很艰难，但我们必须有耐心。我们仍然会犯错，但我们已经下定决心了。”

AC米兰和同城死敌国际米兰公布了两项新球场设计，以代替标志性的圣西罗。

自1926年圣西罗开始投入使用以来，米兰就一直在这里作为主场踢比赛，1947年国际米兰与圣西罗签约。

拥有意丙蒙扎队的贝卢斯科尼补充说：“这些都是可爱的项目，我相信这将是一个现代而美丽的竞技场。”

“我们喜欢圣西罗，因为我们在那里赢得了的一切，每个观众都能看到美丽的景色，我希望能找到一个解决方案来防止老球场被推倒。否则，我建议市政府把它给蒙扎。”