贝利：C罗已超越梅西成现役最佳 但我仍是史上第一
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根据贝利的说法，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的稳定性让他超越梅西成为了世界最佳，但他不相信这两个人能够超越鼎盛时期的自己。
C罗和梅西在各自职业生涯的最后阶段仍处于世界足坛最顶峰，前者正与尤文图斯一起在意大利创造奇迹，而后者仍是巴塞罗那的护身符。
在过去的12届金球奖中，两人总共分享了11座金球奖杯。去年12月，梅西第六次获得金球奖，以微弱的优势领先于自己的竞争对手。
在获奖之后，阿根廷人帮助巴萨重返了西甲榜首，并进入了欧冠淘汰赛阶段，截至目前，梅西已经在各项赛事中攻入了22粒进球。
与此同时，C罗也在为尤文图斯出战的25场比赛中高歌猛进，帮助毛里齐奥·萨里的球队冲击前所未有的意甲九连冠。
许多球迷和专家都在争论这两人中谁才是这一时代最伟大的球员，但贝利和其他一些人认为C罗的优势在于他出众的稳定性。
巴西人表示：“我认为C罗是现役最稳定的球员，但你也不能忘记梅西。”
贝利一直以来都足坛历史上最伟大的球员之一，因为他在职业生涯的巅峰期帮助巴西赢得了三届世界杯冠军。不过关于他是否是世界足坛历史第一人还有争论，他的对手则是曾经两度率领阿根廷两夺世界杯冠军的迭戈·马拉多纳。
当被问及他是否是比C罗和梅西更强的球员时，这位79岁的老将回答说:“这是一个很难回答的问题。我已经被问过很多次了。我们不能忘记济科和罗纳尔迪尼奥这样的球员，还有人们总是谈论的，像贝肯鲍尔和克鲁伊夫这样的欧洲球员。”
“这不是我的错，但我觉得我比他们都强。世界上只有一个贝利，再也不会有像我这样的人了。”