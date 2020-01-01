贝利：C罗已超越梅西成现役最佳 但我仍是史上第一

这位传奇的前巴西国脚加入了这场关于谁是足球史上最优秀球员的永恒争论。

根据贝利的说法，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的稳定性让他超越梅西成为了世界最佳，但他不相信这两个人能够超越鼎盛时期的自己。

C罗和梅西在各自职业生涯的最后阶段仍处于世界足坛最顶峰，前者正与尤文图斯一起在意大利创造奇迹，而后者仍是巴塞罗那的护身符。

在过去的12届金球奖中，两人总共分享了11座金球奖杯。去年12月，梅西第六次获得金球奖，以微弱的优势领先于自己的竞争对手。

其他球队

在获奖之后，阿根廷人帮助巴萨重返了西甲榜首，并进入了欧冠淘汰赛阶段，截至目前，梅西已经在各项赛事中攻入了22粒进球。

与此同时，C罗也在为尤文图斯出战的25场比赛中高歌猛进，帮助毛里齐奥·萨里的球队冲击前所未有的意甲九连冠。

许多球迷和专家都在争论这两人中谁才是这一时代最伟大的球员，但贝利和其他一些人认为C罗的优势在于他出众的稳定性。

巴西人表示：“我认为C罗是现役最稳定的球员，但你也不能忘记梅西。”

贝利一直以来都足坛历史上最伟大的球员之一，因为他在职业生涯的巅峰期帮助巴西赢得了三届世界杯冠军。不过关于他是否是世界足坛历史第一人还有争论，他的对手则是曾经两度率领阿根廷两夺世界杯冠军的迭戈·马拉多纳。

当被问及他是否是比C罗和梅西更强的球员时，这位79岁的老将回答说:“这是一个很难回答的问题。我已经被问过很多次了。我们不能忘记济科和罗纳尔迪尼奥这样的球员，还有人们总是谈论的，像贝肯鲍尔和克鲁伊夫这样的欧洲球员。”

“这不是我的错，但我觉得我比他们都强。世界上只有一个贝利，再也不会有像我这样的人了。”