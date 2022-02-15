贝利新秀卡以超过100万美元价格出售 创造世界纪录

巴西传奇球星贝利创造了一项新的世界纪录，他的1958年新秀卡以超过100万美元的价格售出。

贝利被广泛认为是人类历史上最伟大的球员之一，他曾三度带领巴西赢得世界杯冠军。

最近，他的1958年新秀卡被卖出了133万美元天价，进一步奠定了他的地位。

这张新秀卡现在是足球史上第一张售价超过100万美元大关的新秀卡，超过了去年11月PSA 9贝利卡的90万美元纪录。

部分所有权公司Rally Rd的首席产品官和联合创始人罗伯-佩特罗佐在谈到这张卡的意义时说道："足球最近得到了很多关注，这张特殊的卡已经几次打破了'最昂贵的足球卡'的记录。”

“它是在1958年世界杯期间发行的足球卡，是真正的贝利新秀卡，没有比这等级更高的卡片了，它有点像足球卡中的圣杯。”

新秀卡被定义为运动员在参加他们所选择的运动的最高水平的比赛后，第一次出现的交易卡。

在贝利的例子中，他在1958年世界杯中的亮相奠定了他在足球运动中的巅峰地位，他在那届赛事中打进6球，帮助巴西队赢得冠军，并获得了赛事最佳球员，这使他的新秀卡在一众卡片脱颖而出。