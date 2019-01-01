贝内加：梅西和小时候一样 从来没有改变过

这名塞维利亚的中场球员是巴萨球星一辈子的朋友，他坚称后者的成功、名誉和荣耀并没有改变他的性格。

塞维利亚中场球员弗·巴内加表示，尽管梅西的职业生涯熠熠生光，但他的阿根廷队友自孩提时代起就没有改变过。

巴内加和梅西都在阿根廷城市罗萨里奥长大，在2000年巴内加13岁的时候来到博卡青年队之前，他们一起踢过青年足球。

一年后，梅西转会到了巴塞罗那，但两人一直保持着亲密的朋友关系，尤其是2008年巴内加跟随他来到西班牙加盟瓦伦西亚之后。

最近几天，梅西在场上的表现受到了质疑。周五，在利雅得两支劲敌激烈的友谊赛中，巴西主帅蒂特透露说这位阿根廷队长让他“闭嘴”。

巴西队长蒂亚戈·席尔瓦(Thiago Silva)也发表了看法，指责梅西试图通过影响裁判的决定来控制比赛。

这位巴黎圣日耳曼队的后卫还表示，裁判偏袒梅西是因为他的声誉，他相信梅西在西甲也经常受益。

然而，巴内加为梅西的性格进行了辩护，称他从孩提时代起就没有改变过，并表示只要有机会见面，他们就会经常回忆家乡罗萨里奥的生活。

“老实说，他从未改变，”巴内加告诉够力足球。“每次见面，我们都会拥抱一下，但我们不会谈论足球，我们只会谈论我们的家人和我们的现状。”

当被问及梅西是否是他共事过最好的球员时，他补充说：“是的，我不认为还有另一个。看看他所做的一切，在这段时间里，他一直是最好的。我认为他是最好的。”

巴内加也强调他对自己的未来很冷静，尽管他将在赛季结束后合同到期。

这位31岁的球员并没有排除有一天回到阿根廷的可能性，但是他说他不久的将来仍然会留在西班牙。

“我还没有说过任何(关于新合同的)事情，”他说。“我很平静，因为事实是我在俱乐部很舒服，我不着急。”

“我在这里很开心。我在这里很多年了，我的家人都很好，我的女儿出生在这里，(回到阿根廷)还有很长的路要走。”