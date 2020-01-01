贝克汉姆讨论升降级：很刺激 但大联盟需要稳定

在鲍勃·布拉德利提出引进升降级制度后，迈阿密国际的老板给予了他支持。

大卫·贝克汉姆相信，在美国职业足球大联盟中，升级和降级会带来好处，但任何创新都必须谨慎处理。

在美国，关于升级和降级的争论由来已久，前美国国家队教练鲍勃·布拉德利本周早些时候表示，他支持采用这种制度。

贝克汉姆以自己在欧洲顶级联赛的经验回应了布拉德利的观点，同时警告说，引进新制度绝不能损害仍在发展中的联赛。

其他球队

“在降级制度上，你知道我从来没有经历过一件事：降级。幸运的是，我一直都在为联赛和冠军而奋斗。”

“但是我已经习惯了，你知道，这么多年来，作为联盟的一员，无论我在哪个联盟踢球，都有一个降级制度。这让人兴奋，但是当你谈论一个只有25年历史的联赛时，在你到达那个点之前，你需要在联赛中有一个真正的稳定，我认为这是这个联赛中的球队完成了的工作。”

“它还在成长，这是一个美妙的地方，但我认为专员和他的团队多年来做了令人难以置信的工作。这就是我们现在所处的位置。”

“未来会怎样，我们拭目以待，但我认为事实是，我们现在正处在一个阶段，有更多的球队加入这个联盟，有更多的体育场馆专门为比赛而建。那是个好地方。谁知道未来会发生什么，但我们对现在正在发生的事情感到兴奋。”