贝克汉姆将社媒移交给乌克兰医生 呼吁人们关注当地妇女儿童

在俄罗斯持续入侵乌克兰的背景下，大卫-贝克汉姆周日将他的Instagram账户交给了乌克兰的一名医生。

贝克汉姆目前是MLS球队迈阿密国际老板之一，他一直利用他在社交媒体上的全球影响力，呼吁人们提高对那些在乌克兰当地工作的人的意识。

通过让儿童麻醉师伊丽娜接管自己的社交媒体渠道。小贝的7100万粉丝得以看到乌克兰的医生在军事冲突中不得不处理的情况。

贝克汉姆在Instagram上写道："今天我把我的社交媒体频道交给乌克兰哈尔科夫地区围产中心的负责人伊丽娜，她在那里帮助母亲们分娩。”

"前往我的故事，了解更多关于伊丽娜和像她一样的卫生工作者为拯救乌克兰的生命所做的惊人工作。"

伊丽娜详细介绍了在饱受战争蹂躏的哈尔科夫试图照顾新生儿的令人痛心的现状，并回忆说，在入侵的第一天，她不得不将许多孕妇和母亲疏散到医院地下室。

"那是我们一起度过的可怕的三个小时，"她在贝克汉姆的Instagram故事上说道。"不幸的是，我们不能把处于重症监护的婴儿带到地下室，因为他们依赖救生设备。”

"最初的日子是最困难的。我们不得不学习如何在轰炸和打击下工作。"

伊丽娜还分享了有关当地医疗环境的录像和图片，并补充道："我们可能在冒着生命危险，但我们根本没有想过这个问题。我们热爱我们的工作。这里的医生和护士，我们担心，我们哭泣，但我们都不会放弃。"

本月早些时候，贝克汉姆为联合国儿童基金会紧急项目设立了一个基金，以为离开乌克兰的难民提供援助，目前难民人数已超过一百万。

这位前中场球员自2005年以来一直是联合国儿童基金会的大使，他还定期发布关于战争对儿童的影响。

这个人道主义援助组织一直在为乌克兰的家庭提供清洁水和食物，同时确保儿童保护服务继续进行。