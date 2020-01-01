贝克汉姆寻求新援 迈阿密国际正在与卡瓦尼谈判

这支野心勃勃的新军正在积极扩张，他们打算将诸多大牌球星带至佛罗里达，久经考验的巴黎圣日耳曼前锋也在他们的愿望名单之上。

贝克汉姆在美国职业足球大联盟创建的迈阿密国际与巴黎圣日耳曼队前锋卡瓦尼进行了谈判，这支新军老板之一的豪尔赫·马斯已经证实了这一消息。

除了小贝的球队，这名乌拉圭前锋还吸引了世界各地球队的关注。卡瓦尼丝毫没有掩饰自己想要离开王子公园以寻求更稳定出场时间的意愿。截至目前，卡瓦尼仅为巴黎圣日耳曼首发了4次，并且没有一次发生在欧冠赛场上。

激烈的竞争使得这位昔日法甲冠军的头号射手成为了替补，而内马尔、姆巴佩和伊卡尔迪的组合则成为了图赫尔在球场上的第一选择，尽管这位高产的南美球星正在努力争取上场时间，但从目前的情况来看，转会离开似乎更有可能发生。

其他球队

曼联和切尔西这两家英超豪门一直都与他有所联系，与此同时，转会西甲豪门马竞也曾一度接近成为现实。不过截至目前，床单军团依旧没能与法甲豪门就卡瓦尼的转会达成任何协议，这给其他有意的俱乐部可乘之机，迈阿密国际就是其中之一。美职联新军希望能够说服卡瓦尼寻求在欧洲之外的新挑战，他们正在为新赛季积极招兵买马，扩张实力。

迈阿密国际老板之一的豪尔赫·马斯向天空体育透露了他已经与这位32岁前锋有所联系:“我们已经与卡瓦尼进行了交流，但我不想在他还是一名巴黎圣日耳曼球员时发表任何评论。”

不过从巴黎圣日耳曼最新流露出的消息来看，卡瓦尼的转会可能不会在一月份发生，他与法国方面的合同即将到期，如果在这一阶段没能达成续约协议，那么他将在今夏恢复自由身。

随着欧洲的转会窗口即将关闭，卡瓦尼在一月份加盟其他豪门的希望已基本落空，这增加了他在明夏前往美国继续自己职业生涯的可能性。

美国职业大联盟的转会窗将在2月12日正式开启，不过他们的签约可以在这之前就敲定，迈阿密国米正在积极寻求提升自己在联赛中排名的方法，这支由曼联、皇马传奇球星贝克汉姆创建的俱乐部将在3月1日正式亮相。