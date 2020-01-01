贝克汉姆：奥莱干得不错 他会保护球员和曼联

挪威人在老特拉福德经历了不少挫折，但他的一位前队友认为他会成功。

贝克汉姆认为曼联主帅索尔斯克亚在老特拉福德“干得不错”。

尽管曼联苦苦挣扎，曾在梦剧场与索尔斯克亚并肩作战的贝克汉姆还是称赞了这位挪威主帅。

“我认为他干得不错。”贝克汉姆告诉天空体育：“事实上，他不断地站出来，而且他对球员的态度一直很积极，这是弗格森带给他的。他永远不会批评他的俱乐部球员，奥莱也一样。”

其他球队

“他还在学习，但他会保护他的球员和曼联。所有的球迷都会支持他，因为他是一个出色的人，因为他多年来为曼联所做的一切。”

利物浦目前正在积分榜上领先曼联38分，正无限接近30年来首个联赛冠军。对此贝克汉姆说道：“我认为当你是一个像曼联这样大的俱乐部，你已经取得了我们所取得的巨大成功时，其他俱乐部总会有一些成功的时期。”

“当曼城或利物浦获得成功时，人们总是会谈论它。总会有一段过渡期，尤其是当弗格森离开的时候。”

“那时候大卫·吉尔也在俱乐部工作，现在那时的球员们都不踢了，吉格斯、斯科尔斯和内维尔兄弟，他们都不再比赛了，所以总有一段时间他们不会这么成功。”

“现在很难看吗？不，因为我是一个真正的曼联球迷，不管在什么情况下，我都喜欢看他们踢球。但我们希望不要太长时间没有奖杯，因为我们是世界上最大的俱乐部之一，没有多少俱乐部有这个传统。”