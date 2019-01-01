打破卡西纪录 贝克汉姆为拉莫斯的里程碑送祝福

这位前英格兰球星看到他的前皇马队友为国家队创造了一项新纪录，并感到很兴奋。

在西班牙国家队队长塞尔吉奥·拉莫斯打破国家队出场纪录后，大卫·贝克汉姆对他大加赞赏。

拉莫斯打破了伊克尔·卡西利亚斯的纪录，在周六西班牙与挪威1-1战平的2020年欧洲杯预选赛中，他第168次代表西班牙出场。

这名33岁的后卫于2005年首次亮相，上个月已经追平了卡西利亚斯的纪录。

他的前皇家马德里队友贝克汉姆在Instagram上祝贺拉莫斯，并写道：“我的朋友，这对你来说是一个不可思议的时刻。我只是想给你发个信息，因为你已经为你的国家踢了168场比赛了。

“你一定很自豪。你的家人一定很自豪。这是一个不可思议的时刻，超越了伊克尔。所以，我为你和你的家人感到高兴。祝贺你，我的朋友，给你一个吻。享受这个夜晚。给你无尽的爱我的朋友，祝贺你。”

比赛结束后，拉莫斯对这一里程碑式的成就感到骄傲，但挪威在最后时刻扳平比分的结果却在一定程度上让他失望。

“个人是次要的。”他补充道：“我希望用纪录来交换胜利。作为一个西班牙人是一件值得骄傲的事情，我已经穿了这件球衣很多次了，我仍然希望能穿得更多。很遗憾我们打平了。挪威队利用了比赛的最后几分钟，在这场比赛中他们追平了我们。我很难过，因为我们本想获得晋级资格的。”

西班牙队主教练莫雷诺赛后也对拉莫斯表示了敬意，但同样对比赛结果表示了不满。

“拉莫斯的纪录令人难以置信。”莫雷诺说：“他仍然想要竞争，赢得冠军。我想公开祝贺他，希望他能给我们带来更多的欢乐。”

“我有一种不好的感觉，因为当你在最后一场比赛中让对手扳平比分是不好的。我们试图控制球，在最后几分钟我们必须杀死比赛。我喜欢球队的态度，除了上半场。在下半场我们加强了防守，我们创造了第二个进球的机会……但最终失去了控制。”