豪门球员不易当 瓦拉内：平局对皇马是灾难性的

法国人说他看到过球员不适合伯纳乌的要求，在那里赢球已经成为了俱乐部文化的一部分。

拉斐尔·瓦拉内对皇家马德里球员肩上的压力提出了自己的见解，他坚称“皇马的水准比其他任何俱乐部都要高”。

皇家马德里是有史以来最成功的俱乐部之一，也是世界上收入最高的足球组织。

瓦拉内自2011年加入俱乐部以来，他已经获得了16项重大赛事的奖杯。

然而，这位世界杯冠军后卫承认，为皇马踢球所带来的压力是独一无二的，不管情况如何，丢分都被认为是“灾难性的”。

瓦拉内很清楚，并不是每个人都适合在伯纳乌的严格审查，球迷们年复一年的“要求”持续的成功。

“这是一种不同的压力。”这位法国国脚告诉阿斯报：“每天都有无数的报纸、电视和广播节目等。马德里发生的事情经常会影响全世界。他们是全球性的。”

“俱乐部内部的压力也很大。球迷们要求极高：赢球是好事，但永远不够，你必须不断提高自己的表现。”

“平局是灾难性的。这是一个比其他任何俱乐部都要高的水准。我们感受到了这一点，并与之共存。并不是所有的足球运动员都能忍受这种情况。我看到过一些球员无法应付。”

在2018-19赛季中，皇马没有赢得一座奖杯，球迷和专家们普遍认为，他们没能填补克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开后留下的空白。

瓦拉内继续表达了他对C·罗纳尔多的钦佩，称他的天赋是“非凡的”，并谈到他从五次金球奖得主那里学到了什么。

“在人类和足球层面上，我甚至已经无话可说了。”瓦拉内补充道：“他完成了一些非凡的事情：他让自己难以置信的成就显得平庸。”

“要做到这一点……没有语言可以解释它，它是巨大的，它是非凡的。他教了我很多，也让我惊讶。有多少次我对自己说：‘哇，这太不可思议了。’”