谨记世界杯教训 莫拉塔誓言为欧洲杯位置奋斗
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阿尔瓦罗·莫拉塔表态要继续努力争取进入西班牙2020年欧洲杯的大名单，他承认自己面临着一场竞争。
莫拉塔本月重返国家队，并在周五的欧洲杯预选赛中以7-0大胜马耳他的比赛中首开纪录。
这位前锋本赛季为马德里竞技踢了13场比赛，进了7球，这位27岁的前锋希望继续保持他的状态，以确保明年的欧洲杯位置。
莫拉塔在周日的新闻发布会上说：“我在球场上很有信心，我知道为了参加欧洲杯，我必须在这个赛季付出一切。不会每个人都有位置。我想继续前进，为马竞和西班牙尽我所能。如果我在俱乐部踢得好，那么在本赛季结束时，我距离欧洲杯肯定会更接近。”
西班牙已经从F组晋级，并将于周一在万达大都会球场迎战罗马尼亚。
自从3月份首次执教西班牙以来，罗伯特·莫雷诺已经见证了6胜2平，主教练对球队的进步很满意。
莫雷诺说：“当你为了得到一切而付出你所有的时候，你会看到球员们也在这样做，所以你可以给他们打10分。结果有时很复杂，我妈妈说当她在电视上看到我们时，她认为我们做得很好，我同意她的看法。我给了我的员工和团队满分10分，因为我不能再向他们要求更多了。”
莫雷诺对罗马尼亚很警惕，他们在小组中排名第三，已经在附加赛中获得了一席之地。
他说：“我不认为这会很容易，我认为会更困难，因为当有球队为某件事比赛时，就会有一些压力，这有时对球队是不利的。罗马尼亚无欲无求，因为他们已经在附加赛中获得了一个位置，这将使他们成为一个更危险的对手。我希望孔特拉继续执教罗马尼亚。他干得不错。我认为他是一个好教练。如果他想继续执教罗马尼亚，我认为这对他的国家有好处。”