谨记世界杯教训 莫拉塔誓言为欧洲杯位置奋斗

这位马德里竞技的射手渴望在即将到来的大赛中为他的国家留下深刻的印象。

阿尔瓦罗·莫拉塔表态要继续努力争取进入西班牙2020年欧洲杯的大名单，他承认自己面临着一场竞争。

莫拉塔本月重返国家队，并在周五的欧洲杯预选赛中以7-0大胜马耳他的比赛中首开纪录。

这位前锋本赛季为马德里竞技踢了13场比赛，进了7球，这位27岁的前锋希望继续保持他的状态，以确保明年的欧洲杯位置。

莫拉塔在周日的新闻发布会上说：“我在球场上很有信心，我知道为了参加欧洲杯，我必须在这个赛季付出一切。不会每个人都有位置。我想继续前进，为马竞和西班牙尽我所能。如果我在俱乐部踢得好，那么在本赛季结束时，我距离欧洲杯肯定会更接近。”

西班牙已经从F组晋级，并将于周一在万达大都会球场迎战罗马尼亚。

自从3月份首次执教西班牙以来，罗伯特·莫雷诺已经见证了6胜2平，主教练对球队的进步很满意。

莫雷诺说：“当你为了得到一切而付出你所有的时候，你会看到球员们也在这样做，所以你可以给他们打10分。结果有时很复杂，我妈妈说当她在电视上看到我们时，她认为我们做得很好，我同意她的看法。我给了我的员工和团队满分10分，因为我不能再向他们要求更多了。”

莫雷诺对罗马尼亚很警惕，他们在小组中排名第三，已经在附加赛中获得了一席之地。

他说：“我不认为这会很容易，我认为会更困难，因为当有球队为某件事比赛时，就会有一些压力，这有时对球队是不利的。罗马尼亚无欲无求，因为他们已经在附加赛中获得了一个位置，这将使他们成为一个更危险的对手。我希望孔特拉继续执教罗马尼亚。他干得不错。我认为他是一个好教练。如果他想继续执教罗马尼亚，我认为这对他的国家有好处。”