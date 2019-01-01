谨慎起见 维纳尔杜姆伤缺利物浦世俱杯半决赛

德国人透露荷兰中场将不能及时参加对阵蒙特雷的比赛，但是他的伤势并没有最初担心的那么严重。

尤尔根·克洛普已经确认维纳尔杜姆将缺席周三利物浦与蒙特雷的俱乐部世界杯半决赛。

这位29岁的中场球员在周六下午利物浦2-0战胜沃特福德的比赛中一瘸一拐地离开了球场。

当维纳尔杜姆被罗伯逊换下时，人们看到他紧抓着自己的腿筋位置，但他仍然出现在克洛普在卡塔尔的首场比赛的大名单中。

利物浦已经了解到荷兰人的伤病只是一个小问题，这意味着他不应该会缺席太久。

然而，克洛普已经宣布维纳尔杜姆不会在对阵墨西哥对手的开幕战前完全恢复。

“他的问题并没有我们一开始想的那么严重，所以他在这里进行了第一次恢复，然后我们就有了必须的东西。”克洛普在新闻发布会上说。

“所以我们将日复一日地观察，但明晚他不会参与其中。”

周一在多哈，范戴克并没有和利物浦的其他队员一起参加训练，但是克洛普坚持认为这位28岁的球员并没有受伤，只是在接受一个特别定制的恢复计划。

他补充道:“维吉尔很好。我们必须为不同的人做不同的恢复，这就是为什么昨天他没有参加训练的原因，但是维吉尔很好。其他队员都很好。”

在德扬·洛夫伦和里扬·布鲁斯特受伤后，基亚纳·霍弗、塞普·范登贝格和哈维·埃利奥特也加入了利物浦的俱乐部世界杯阵容。

在周二晚上与阿斯顿维拉的1 / 4决赛后，这三位球员将飞往中东与他们的队友会合。

克洛普选择了一个年轻的阵容参加联赛杯的比赛，因为他认为在世界舞台上的成功被认为是更重要的。

然而，青训学院的希望之星佩德罗·基里维拉相信利物浦的年轻人能够在维拉公园带来一个惊喜，他坚持这对俱乐部的每个人来说都是一个“重要的夜晚”。

如果能够击败蒙特雷，利物浦的一线队球星们将挺进12月21日的世俱杯决赛，弗拉门戈和阿尔·希拉尔将在周二的半决赛中碰面。