谨慎第一 克洛普：阿利森还将缺席7场利物浦比赛

红军主帅不会催促他的巴西国脚上场，并且预计他要到10月份才能上场。

阿利森将至少还要缺席利物浦7场比赛，而主教练克洛普预计他要等到下一次国际比赛之后才能回到球场。

这位巴西国脚门将自从在2019-20赛季揭幕战上不幸受伤后就一直被排除球场在外。

他在安菲尔德迎战诺维奇的比赛中受伤，之后就再也没有出现过。

起初人们对他的受伤严重程度的担忧已经有所缓解，但阿利森离重新回到球场还差得很远。

他已经错过了三场英超联赛和欧洲超级杯的比赛，夏季签下的阿德里安代替他的主力门将位置。

克洛普承认在门将位置上可能还需要几周的替补，因为利物浦不想催促阿利森太快恢复。

由于谨慎的态度受到青睐，这名26岁的球员将会在10月中旬之前一直缺席比赛。

在最近的新闻发布会上，克洛普被要求提供关于阿利森的最新健康状况，他告诉记者说：“很有趣的是，我们又一起吃了午饭，所以他看起来很好。”

“他在进步，但我们不能对他施加任何压力。小腿伤势非常严重，现在好多了，对我们和他都很好。”

“我们并不清楚。我们的目标一直是在下一个国际比赛日之后他可以准备好，但是我们不知道。”

“完全没有压力，希望在剩下的赛季里一切都会很好。”

在可预见的未来，阿利森将继续在场外恢复，利物浦将需要在与纽卡斯尔、切尔西、谢菲尔德联队和莱斯特的英超比赛中选择另一位门将上场。

阿德里安还将被要求参加与那不勒斯和萨尔茨堡的欧冠比赛，并有可能参加与MK - Dons的联赛杯的比赛。

虽然克洛普近期不会在球场上看到阿利森，但他期待凯塔的回归。

这位几内亚中场在欧冠超级杯战胜切尔西的比赛中，部问题复发。

谈到24岁的凯塔，克洛普说：“纳比很接近复出，显然比阿利森更接近。”

“我想当我们下周从那不勒斯回来的时候，他会出现在训练中。”