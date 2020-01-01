谨慎使用 多特蒙德还未决定是否让哈兰德周末首秀

这位挪威神童在高调转会德国后一直在努力恢复，但是他仍然可以参加周六的比赛。

多特蒙德主帅法夫尔将在周末对奥格斯堡的比赛中决定是否让埃尔林·哈兰德参加德甲处子秀。

上个月，多特蒙德击败了众多重量级欧洲俱乐部的兴趣，以2250万欧元的价格签下了这位19岁的前锋。

哈兰德本赛季代表萨尔茨堡出场22次，攻入28球，但是在错过了多特蒙德的赛季中期训练营的开始后，法夫尔承认他的身体状况不佳。

“就像我说的，我们拭目以待。现在，我还不能确定。”当被问及哈兰德是否会参加周六的比赛时，法夫尔告诉记者。

“但是他从12月10日一直到12月底都没有训练。我们在马贝拉的训练营刚开始时，他也没有训练。”

“准备的时间也很短。但是昨天他跑了很多，这还好。”

法夫尔可能不会去催促哈兰德，因为俱乐部队长马尔科·罗伊斯和托尔冈·阿扎尔已经从各自的肌肉伤病中恢复过来了，他们将加强他的锋线。

“受伤的球员们进行了大量的训练。罗伊斯和阿扎尔每天都在训练。”法夫尔补充道：“他们每天都在这里。我们来看看他们能否上场。”

“在伤病方面，施梅尔策不能参加周六的比赛，拉施尔这周没有训练，德拉尼也不能参加比赛。”

当人们对哈兰德转会至多特蒙德一事议论纷纷时，俱乐部主席赖因哈德·劳巴尔很快呼吁人们对这名少年要有耐心。

“第一点——我们没有大肆宣传。”劳巴尔说：“第二点，他才19岁。帮我一个忙，给他一个发展的机会。”

“我们已经相信他能帮助球队在表现上有显著的飞跃。他的位置是这样的，我们需要让他远离任何来自俱乐部外部的负面声音。”我坚信他会在俱乐部安顿下来。”