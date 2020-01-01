谦逊梅西使用公共健身房训练 当地人倍感惊讶

这位巴塞罗那球星在2019年的最后一天和阿根廷的普通人一起锻炼。

莱昂内尔·梅西为了在节日期间保持健康，在一家公共健身房训练后，震惊了罗萨里奥当地人。

梅西要到1月4日才会参加巴塞罗那对阵西班牙人的比赛。但是，32岁的他没有使用自己的私人健身房，而是选择和他的同胞们一起训练，并很快引起了轰动。

“我简直不敢相信，他是作为外人参加训练的。”健身房工作人员瓦伦蒂娜·朱尔告诉Rosario Nuestro：“他和其他人一样使用机器，对每个人微笑。”

有趣的是，当梅西在跑步机上健身的时候，他在巴塞罗那的精彩镜头恰好就在他面前。

尽管梅西获得了六次金球奖，但瓦伦蒂娜强调，梅西并没有在训练中刻意寻找自己的亮点。

她说：“我想说的是，当他到达时，电视频道已经设定好要播放他的进球了。”

“我想澄清一下，因为有人写信息给我，说梅西是以自我为中心的，但事实并非如此——我们在那里的时候，他对每个人都超级谦逊。”

尽管梅西在假期期间努力保持健康，但卡洛斯·特维斯之前曾质疑过阿根廷人的锻炼方式，尤其是与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多相比。

“莱昂内尔·梅西，我从来没在健身房见过他。我从来没见过他训练停球或练习其他。”特维斯在2018年说。“这对他来说很自然，但他会训练点球——一开始他没有练习点球，现在踢的全是死角。”

“克里斯蒂亚诺在训练后总是会在健身房停下来，对他来说，这是一种痴迷，他在任何事情上都是最好的，他总是很早就来上班。”