谣言终结者：巴洛特利的那些奇葩事，哪些是真的？

这位意大利前锋在场外和球场上都有很多成就，但有多少传言是真实的呢？

如果失去了巴洛特利，足球将会怎样？这位来自意大利的小伙子给了媒体众多的话题，也让球迷从中得到了“欢乐”，我们甚至可以说，他的整个职业生涯都充满着“传奇”。

穆里尼奥只与这位前意大利国脚在一起工作了两年，但他却说自己可以写一本200页的书来记录他们在国际米兰的时光。

罗伯托·曼奇尼称他像喜爱儿子一样喜爱巴洛特利，但他也承认这名前锋有些“疯癫”。

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至于巴洛特利自己，他承认自己“有时会做一些奇怪的事情”，这也解释了为什么有那么多关于他的“奇葩”故事。

但其实众多“传说”只能说得上真假参半，或者更准确的说，并非所有事件都能被证明。

2010年8月至2013年1月，在巴洛特利效力曼城期间，蓝月亮粉丝甚至还专门为他创作了一首歌，完美地概括了巴洛特利在球场内外将才华与古怪结合在一起的嗜好:

哦，巴洛特利，他是个前锋……

他擅长飞镖，他对草过敏。

但当他上场踢球时，又他妈是世界级。

他开车去赌场，带着口袋满满的现金。

他不会穿背心，但当他穿上时，他就是最棒的。

他会走进学校，告诉老师所有规则。

他还在浴室里玩火箭，把自己的鱼钩点着。

他一点也他妈不在乎，因为他只是为了取乐。

他会为了一个装满现金的手提箱跑回发生火灾的家。

哦，巴洛特利，这就是巴洛特利....

不过，这首歌里描述的，又有多少是事实呢？够力足球在这个难得的停赛期，对这些传言进行了一些深度挖掘。

巴洛特利向一名曼城青年队队员投掷飞镖

2011年3月，有报道称曼城对巴洛特利在卡灵顿训练基地向至少一名青年队球员投掷飞镖的行为展开调查。这位前锋后来向《体育画报》承认:“我是在玩飞镖，没错，但我从未向任何人扔飞镖。”

巴洛特利并没有因为这事件而受到任何处罚，他一直坚称自己在阿提哈德期间只被罚款过一次，原因是他在2012年提前回到了意大利，而没有留在曼彻斯特参加曼城的夺冠庆祝。

巴洛特利对人工草坪过敏

2011年3月20日，巴洛特利在欧联杯2-0输给基辅迪纳摩的比赛中，在下半场开始阶段神秘地消失了。

最终他在第57分钟被替换下场，主帅曼奇尼随后解释说，这名前锋似乎对洛巴诺夫斯基球场的人工草坪过敏。

“他的脸肿了——我不知道为什么，”曼奇尼在赛后新闻发布会上说。“他想在下半场上场，但他在出场前10秒钟就遇到了这个问题。我比队员们早一分钟出来，所以我没有看到马里奥。然后他又告诉我他可以继续踢，但他的脸肿了。”

巴洛特利小时候也曾对人造物品产生过类似的过敏反应，而国际米兰的医疗团队在他效力俱乐部期间发现了他确实对某些物品过敏。

巴洛特利出车祸，警方发现了5000英镑的现金

巴洛特利在2010年8月从国米转会曼城后不久，就在去新俱乐部训练场的路上撞毁了他的奥迪R8。

警方发现这名意大利人随身携带了5000英镑的现金，当被问及为什么他身上带着这么多钱时，巴洛特利回答说:“因为我有钱。”然而，这部分故事从未被证实。

巴洛特利开着一辆法拉利绕着卡丁车赛道转

考虑到他之前在曼城出过车祸，在2013年巴洛特利加入AC米兰后，俱乐部出于保护他免于受伤的目的，禁止了他参加卡丁车比赛。

这位前锋不得不暂停自己的这一爱好，但他似乎并没有停止前往卡丁车赛道。

事实上，巴洛特利开着一辆价值20万英镑的法拉利在米兰的帕拉K卡丁车赛道上兜了一圈。

“这是我的卡丁赛道，所以我可以开着自己的车进去，这没有任何问题。”巴洛特利为自己辩护说。

巴洛特利在一所学校停车上厕所

1月12日，星期四下午1点30分左右，巴洛特利正在曼彻斯特开车，这时他感到了来自大自然的召唤。因此，他决定立即把他的宾利车停在沙文略高中外面，走进食堂，礼貌地问他是否可以使用他们的卫生间。

一位学生爱德华·加森告诉《曼彻斯特晚报》:“上过厕所后，他去了教师休息室。在那之后，他就开始在校园里走来走去，就像他是这个地方的主人一样，周围的人都跟着他。”

“我是曼城球迷，所以能看到他真是太棒了，但是他来这里真得有点搞笑，因为你绝对想不到会发生这样的事。”

与此同时，学校的一位发言人兴奋地说:“沙文略高中很欢迎巴洛特利的突然来访。我们不能让他参加任何课程，但欢迎他随时过来。”

可悲的是，这个故事没有说到，巴洛特利曾帮助一个年轻学生逃课，以避免他遭到校园霸凌。

巴洛特利经常给陌生人钱

巴洛特利在曼彻斯特以任性的慷慨行为而闻名，甚至有人说他曾经装扮成圣诞老人在城市里四处游荡，给陌生人发钱。

也有传言他在平安夜时将1000英镑放进了募捐篮，而当他与布莱克本的克里斯托弗·桑巴在一家赌场赢了许多钱之后，他又将2000英镑捐给了一位流浪汉，还为所有与他同时出现在加油站的人支付了账单。

不幸的是，尽管这些事情为巴洛特利博得了善人名声，但他否认了上面所有的这些故事。

巴洛特利放火烧了他的房子

10月21日星期五，曼城主帅曼奇尼赞扬了巴洛特利在球场内外的表现，并承认他希望这名前锋能“改变自己的心态”。

但第二天凌晨不到一点，两名消防队员被叫到巴洛特利的家中，处理一楼发生的“重大火灾”。

据报道，警方也接到了报警，主要是为了防止巴洛特利冲回自己的家中去拿回一些钱和一个手提箱。

消防部门的一份官方声明证实，这场半小时内就被扑灭的大火是由烟花引起的。

尽管巴洛特利承认他和他的朋友们燃放了烟花，但他始终坚称这一切并不是发生在浴室里的，而且这个故事被过分夸大了。

“我的房子并没有着火，”他告诉《体育画报》。“那只是浴室，因为有一个烟花冲错了方向。之所以发生火灾，是因为当时的窗帘被拉上了，之后窗帘着火了，烟在房子周围弥漫。但我们并不在浴室里，我们那时候还在外面放烟花。

“那不是我我的错，我只是一个倒霉蛋。”

巴洛特利有些因祸得福的是，即使不幸总是跟着他，但他却在第二天的曼彻斯特德比中成功破门，并掀起自己的衬衫，露出一件背心，“为什么总是我？”被印在上面。

巴洛特利会弹钢琴

2013年8月，一段巴洛特利弹钢琴演奏意大利国歌的视频出现。这段视频在YouTube上获得了数以万计的点击量，但有细心网友发现，这段视频疑有穿帮之处，巴洛特利的外套拉链时而拉开，时而拉上。后来大家证实这只是巴洛特利为《慢镜头》拍摄的一个广告。

当被问及这件事时，巴洛特利表示:“我不得不说我确实会弹钢琴，这个视频当然这是真的。我愿意为此发誓吗？不，我不愿意。”

这就是当你试图解开这一足球界最大谜团时候的问题所在：就连他自己有时也愿意模糊事实与虚构之间的界限。