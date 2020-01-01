谢菲联主帅：即便全空场 本赛季的英超也必须完成

这位升班马的主帅认为无论要延期多久，无论是否空场，本赛季的英超联赛都必须完整完成。

谢菲尔德联主帅克里斯·怀尔德表示，2019-2020赛季的英超联赛必须被完成，无论接下来的比赛会出现什么样的延误，都必须保持这一赛事的完整性。

在这位52岁教头的带领下，“刀片”在回到英超的第一个赛季表现非常出色，目前这支升班马高居积分榜第七的位置，与身前的狼队积分相同，和排名第五的曼联也只相差2分。

不过在3月7日1比0战胜保级球队诺维奇之后，他们就再也没有踢过比赛，因为目前包括英超在内的几乎所有国家的联赛都因为新型冠状病毒疫情而停摆。

其他球队

目前英超各家俱乐部已经将4月下旬定为可能的回归日期，但外界普遍认为这种可能性并不高，因为目前全世界都在努力应对新冠病毒疫情，英超等赛事可能不得不等待更长时间。

针对何时能够恢复比赛的问题，克里斯·怀尔德也给出了自己的看法，他赞扬了球队对待疫情的态度，同时也强调了俱乐部必须完成这个赛季，而不是按照当前的排名结束本赛季或者干脆宣布这个赛季无效，即便完成赛季的前提是球队必须在空场的情况下进行比赛。

“谢菲尔德联的球员们有责任在赛季重新开始前做好准备，”他告诉《每日邮报》。“我百分之百相信他们能够照顾好自己。”

“本赛季他们非常努力才拿到了如今的成绩，我们是一个彼此关系密切的球队。在一开始的时候，说实话，我也不想让这个赛季继续下去了，但现在我的观点转变了，我认为我们必须去踢完这个赛季，这是我们必须要去做的事情。”

“在这一点上没有任何妥协的余地。不管需要花费多长时间，我们都必须完整地踢完这个赛季。”

“按照当前在积分榜上的位置来决定最终排名的想法并不适用于我。不过自私一点说，如果这样操作，对我们而言也不是一件坏事。”

“每个人都会从自己的角度来看待这件事，但他们必须从中走出来。英超并不是那种一场定胜负的比赛，我们需要踢38轮，不管你领先或者落后了多少分。这就是竞技体育，任何事情都有可能发生。”

“如果这意味着我们必须在空场的情况下进行比赛，这当然会令人失望。”

“不过公共卫生才是更重要的方面，我们必须正确看待这件事，这样才不会破坏我们的赛季。当英超重新开始的时候，我相信我们能够以一个好的状态结束这个赛季。”