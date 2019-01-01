谢周三有意切尔西小将赫克特 转会费恐难匹配

猫头鹰队希望通过上赛季发挥了巨大的作用的这名球员的租借加强防线实力，但他们费用可能会是一个问题。

谢菲尔德星期三队正在与切尔西就签下迈克尔·赫克特进行谈判，但是在转会截止日到来之前，谢菲尔德星期三队很难匹配蓝军的报价。

赫克特上赛季被租借到希尔斯堡，在各项赛事中出场39次，并被评为这支英冠俱乐部的年度最佳球员。

猫头鹰队整个夏天都希望能与赫克特达成协议，大部分球迷都希望俱乐部能将这位中后卫永久召回。

这位27岁的球员从来没有为切尔西出场过，在最近几个赛季租借了4次之后，他希望能够结束在欧联杯冠军球队的生涯。

切尔西在2015年以400万英镑的价格从雷丁签下了赫克特，但是从穆里尼奥到兰帕德的一系列主教练都没能为他在一线队找到位置。

然而，有人担心赫克特可能会留在斯坦福桥直到他的合同在明年夏天到期；然而在周四下午5点英国夏令时的最后期限之前，双方的谈判正在升温。据了解，切尔西希望至少收回他们四年前为这名球员支付的400万英镑。

赫克特是切尔西的球迷，他是几名可能在周四英格兰转会窗口关闭前离开蓝军的球员之一。

丹尼•德林克沃特也可能会在最后期限前离开，诺维奇和布莱顿正在研究如何为这位3500万英镑(合4300万美元)的中场球员以支付他每周10万英镑工资而寻求经济支柱。

埃弗顿对明天租借费卡约·托莫里很感兴趣，因为兰帕德已经表示有意留下祖玛，后者上赛季被租借到古迪逊公园给人留下了深刻的印象。

这位法国国脚留在斯坦福桥意味着托莫里将被允许租借一年，尽管他在季前赛表现出色，以及上赛季在德比郡表现出色。

特雷沃·查罗巴准备在成功续约后打算继续自己的租借生涯，哈德斯菲尔德和诺维奇等俱乐部都对其表示了兴趣。

巴巴·拉赫曼也吸引了英格兰和法国的俱乐部的兴趣，同时蓝军则希望卖掉蒂莫埃·巴卡约科，并与加拉塔萨雷就租借事宜进行了谈判。

与此同时，萨帕科斯塔也将被出售。

切尔西今年夏天已经从球员销售中筹集了1亿多英镑(1.21亿美元)，但是由于国际足联的禁令，他们在目前的转会窗口中无法购买任何球员。