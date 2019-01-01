谋求更多上场时间 有人效仿桑乔 福登选择留下

据报道，迪亚兹准备效仿贾登·桑乔离开伊蒂哈德球场去追求个人职业生涯，同时，另一位年轻球员正在那里等待属于他的时光的到来。

菲尔·福登对他在曼城获得的一线队机会感到满意。

英格兰U21国家队中场球员福登在上个赛季17岁的时候就拥有了一线队的处子秀，自那以后，在曼城的各项比赛中出场15次。

然而，他还没有在英超联赛中首发过，并且在瓜迪奥拉的球队2:1战胜争冠对手利物浦的比赛中也没有获得上场机会。

福登预计将会在周日足总杯第三轮在伊蒂哈德主场迎战罗瑟汉姆时首发，就像他在本赛季瓜迪奥拉的每一场联赛杯比赛中首发一样。他们半决赛主场对阵伯顿·阿尔比恩的第一回合比赛将于周三举行。

在上个月签下一份新的长期合同后，人们开始密切关注福登在瓜迪奥拉身边的表现，尤其是在曼城的青训学院体系中寻找新的宝贵目标的情况下。

桑乔在2017年加盟多特蒙德后就立刻展露了头角，成功入选索斯盖特的英格兰国家队，同时够力足球也报道了迪亚兹在合同只剩最后六个月的时间点上即将转会皇马。

“每次我为曼城踢球，我都很享受。我试着抓住每一个机会。我觉得我做得很好。我还在学习并努力提高。”

“我每天都在努力变得更好——在我的比赛中，而不仅仅是在一个领域。我还年轻，需要学习很多东西。”

足总杯是瓜迪奥拉上赛季在国内唯一没有得到的荣誉，曼城在第五轮被维冈竞技淘汰。

因此，福登很清楚与低级别联赛对手比赛的风险，因为罗瑟汉姆在英冠联赛中排名第21。

他说：“他们会来参加比赛并且想要赢下来，想要打出最好的水平。我们必须认真对待比赛，不要忘乎所以，做我们平时一直在做的事情。”

“他们可能有一个比赛计划，他们在后场放5个后卫，——这是我们必须适应的。”

“我们需要控制住球权，要有耐心，试着打破他们的防守。无论如何，这都不是一场简单的比赛，但我们完全有能力获胜，所以让我们把比赛赢下来。”