谈转会传闻 阿什拉夫：我对这一切感到骄傲

这名摩洛哥国脚很高兴能够扭转自己的职业生涯，但是他不确定自己的未来在哪里。

阿什拉夫·哈基米表示，自己对来自欧洲各地俱乐部的兴趣感到很高兴，因为这位皇家马德里后卫希望解决有关他未来的问题。

阿什拉夫·哈基米在2018年与多特蒙德签订了一份为期两个赛季的租借合同，这名摩洛哥国脚将在本赛季结束后回到伯纳乌。

这名21岁的球员目前效力于德甲劲旅多特蒙德，他在威斯特法伦球场引起了众多豪门的关注，拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、尤文图斯和切尔西与他的传闻仍然悬而未决。

其他球队

当被问及他是否对这些兴趣感到受宠若惊时，阿什拉夫·哈基米告诉Cadena SER:“谁不喜欢它呢？我为我所做到的事情感到骄傲。”

“我将不得不在6月份做出决定，这将是我职业生涯的重要一步。理论上来说，我的租借合同将在6月到期，之后我将回到马德里。”

“在这个问题上我还没有和皇马联系过，但是我想我们很快就会有一些谈话来找出什么对我来说是最好的选择。”

“我不知道我的合同什么时候到期，这个问题由我的经纪人来处理。”当被问及他与皇马的合同什么时候到期时，阿什拉夫·哈基米这样回答。“我在2017年的时候和皇马签下了一份新合同。”

在新型冠状病毒疫情的影响下，包括德甲和欧冠在内的诸多欧洲赛事，以及2020年欧洲杯和美洲杯，都进去了停摆阶段或者已确定被推迟到明年。

德甲联赛可能会在5月9号回归，拜仁目前已经恢复了训练，尽管是小组训练，还要遵守严格的卫生规定和并保证球员之间的安全距离。

关于回归的日期，阿什拉夫·哈基米表示:“这是一个大概的日期，我认为它可能会被改变。我对这个日期感到很高兴，我希望这一切能越快越好。不过，我们必须对现在的情况保持谨慎和小心。”

阿什拉夫·哈基米谈到了多特蒙德的训练措施，他表示:“我会在早上10点到达训练场，10点半开始训练。我和我的团队一起工作，一共五六个人。我们不互相接触。我们每个人都独立训练。我们没有任何联系，我们在健身房以及训练场时几乎都没什么接触。”