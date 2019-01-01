谈崩了？大连一方官宣将与舒斯特尔谈解约 舒斯特尔把一方告到FIFA

大连一方俱乐部提交给足协的工资奖金确认表中，俱乐部确认正在与舒斯特尔教练团队洽谈解约事宜。之后舒斯特尔将一方上告至国际足联。

在北京时间2019年1月13日下午晚些时候，在大连一方俱乐部提交给足协的工资奖金确认表中，俱乐部确认正在与舒斯特尔教练团队洽谈解约事宜。

在这份声明中，大连一方俱乐部写道：“由于我俱乐部正在与舒斯特尔教练团队洽谈解约事宜，因此该教练团队拒绝在确认表签字。我俱乐部已按工作合同，支付了他们2018赛季所有的工资。”与此同时，大连一方附上了每个月给舒斯特尔教练团队的工资支付信息表。其中显示舒斯特尔本人的月工资为45万1111.11欧元，而他执教了总共九个月的时间，所以一共拿到了405万9999.99欧元，约合人民币3147万。此外，他的助教团队其余5人也都在每个月拿到了相应的工资。

舒斯特尔在去年与一方签订是1+1的合同：如果带队保级，则自动续约。然而在合同中还有其他约束，例如连败场次达到一定数量就触发下课条款。据了解，舒斯特尔已经将一方上告至国际足联，想要让俱乐部赔偿自己以及教练组其他成员2019赛季的工资。

上赛季，舒斯特尔在赛季中在大连一方面临保级危机时接手大连一方，并率领球队领先降级区3分，最终惊险保级。此前就已经有媒体报道称大连一方将会聘请曾经率领摩纳哥杀进欧冠四强的名帅雅尔丁。