谈判进行时 尤文图斯有信心1200万欧元年薪续约迪巴拉

意甲俱乐部和阿根廷国脚的谈判似乎进展顺利，这名球员将获得更为丰厚的薪水。

尤文图斯和保罗·迪巴拉的谈判进展顺利，这位阿根廷前锋的目标是与意甲卫冕冠军签订一份年薪1200万欧元的新合同。

在新型冠状病毒疫情导致的长期停赛之后，尤文图斯将在本周五重新回到赛场，届时他们将与AC米兰进行意大利杯半决赛。

迪巴拉是意甲第一批确认感染了新型冠状病毒的球探之一，而在停赛之前他一直都是毛里齐奥·萨里的球队的重要组成部分，他们的目标是击败冠军挑战者拉齐奥和国际米兰，卫冕本赛季的意甲冠军。

其他球队

这名26岁的球员和都灵的合同到2022年夏天，他之前曾表示尤文还没有和他谈妥续约，并暗示俱乐部有责任与他提前商讨这一问题。

他在周一接受采访的时候告诉CNN：“续约？目前什么都没有进行，我的合同还有一年多时间，不算很长，我知道在新型冠状病毒疫情爆发后，俱乐部的日子不太好过，但其他球员有的已经完成了续约。让我们在等等看吧，这取决于尤文图斯。”

他周一告诉CNN:“续订?现在什么都没有了。我的合同还有一年半，不算多，我知道自从冠状病毒发生后，俱乐部的日子不太好过，但其他球员已经续约了。让我们等待，这取决于尤文图斯。”

这一谈话给这家位于都灵的豪门敲响了警钟，不过够力足球可以证实尤文图斯非常有信心与迪巴拉达成一份续约合同，而球员本人也希望继续留在都灵安联球场。目前双方的谈判已经开始，并都希望尽快找到解决办法。

迪巴拉已经从C罗加盟的阴影中走了出来，凭借自己的实力再次成为了球队的进攻核心之一，目前俱乐部已经意识到了他的价值，而他也要求球队给自己开出一份1200万欧元的年薪。

他在CNN的采访中表示:“我很高兴来到这里，大家都很爱我，我也很爱大家。我非常感谢俱乐部和这里的人们，我和主席的关系很好，我们一定会在某个时候讨论续约问题。”

够力足球还了解到，在216次代表尤文图斯出场并打进91球之后，迪巴拉要求俱乐部无论如何都要保留自己已经穿了4年的10号球衣，不管多大的大牌加盟了斑马军团，