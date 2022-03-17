谈冯-巩之争，只要你不抱有期望，那就不会有任何失望

“明星一年收入几千万上亿，还屡屡偷税，而国足的工资高达三百万五百万甚至上千万，但却没见到他们进球，完全给中国人丢脸”。

政协委员巩汉林这一席话，可以说是引爆了整个足球圈的“专业人士”，以至于遭遇围攻甚至谩骂，而在邓伦偷税漏税补缴加罚款达到一亿人民币时，这番批评言论再次成为了各大平台舆论的焦点。

其实中国小品尤其是在央视春晚上对中国男足男足的吐槽“历史悠久”，这也证明了中国人对足球，不，是中国足球这项运动的揪心程度。

98年春晚小品《回家》中宋丹丹坐在黄宏肩膀上念屋顶报纸念出的那句“中国足球，何日出头”至今让我印象深刻，赵本山更是调侃国足的“常客”，他曾在铁三角演绎的小品《面子》中吐槽“乱踢不行，中国足球乱踢40多年没进去”，巧合的是，这个小品的灵感恰恰来自于范伟与巩汉林的一段经历。

而最新的情况是冯巩老师也加入了这场“冯-巩”之争，他在与贾旭明合作的短视频中先是夸奖中国女足“女足喜欢吃面因为她们知道要为中国人挣一点面子”，而后又嘲讽中国男足“爱吃海参，看起来浑身是刺，其实挺软的。”

这绝非单纯蹭热度之举，实际上他曾在不少作品中都将国足当做过搞笑包袱，以这种形式展现出对足球的关注与热爱，当然同样有怒其不争的无奈。

比如91年小品《亚运之最》就中曾出现过“什么最臭？中国男子足球队临门一脚那一脚最臭以及足球队，脚太臭，不如回家卖土豆”的金句。再比如他与牛群的97年春晚上另一段经典相声《两个人的世界》，他在里面的那句“为什么中国男足亚洲都出不去，就因为足球场上少11个女的”更是引得全场哄堂大笑。

其实中国文艺界的这种调侃完全能够代表普通球迷对中国足球尤其是男足的那种既爱又恨，正所谓爱之深责之切，而这恰恰又伤害了一些所谓“专业人士”的心。

小米创始人雷军的那句“站在风口上，猪都可以飞起”曾经成为了无球创业者的座右铭，而其实目前在中国从事男子足球行业的“冯潇霆们”就是纯粹的“风口上的猪”。

2003年7月，如今陷入争议的阿布拉莫维奇收购切尔西后在欧洲乃至世界足坛开启了金元足球的时代，中国足球也在7年后以恒大集团的入主进入了全新格局。

众多老板们一掷千金，从外援到本土球员们，球员的工资开始水涨船高，但领着如此之高的年薪，就真的认为这是自己凭借球技应该挣得的？

冯潇霆在回应中强调目前大多数球员已经被欠薪一年以上，但他们却绝口不提男足们的年薪比我们想象之中的要高得多得多，很多名不见经传的球员拿到的年薪超过很大一部分企事业单位白领。

挣多少钱都是老板们卷起来愿意给的，但是自己真觉得自己有能力，应该挣这么多就纯属于认不清几斤几两了，别说这话很刺耳，但这就是事实。

再说回冯潇霆的回应，满篇总结下来就是：我是专业人士、我没错、我努力了、我心寒、我们也不容易和键盘侠们才是中国足球陷入黑暗的源头。

并不是写出2000字长文回应就能说明自己并不是风口上的猪，并不是一味强调自己不容易就能掩盖自己的能力不足以及“钱不配位”。

黄宏与巩汉林经典小品《装修》中的一句“农民工工资不能拖欠”曾火爆全网，因为这切实体现了过去以及如今人民群众的不容易，要说欠薪和奉献，农民工更辛苦，贡献从某些层面而言更大，说不定一些球员几百几千万的豪宅就曾见证过他们的汗水与血泪。

男足球员总是在强调自己的努力，但你“努力”还踢成这样不是更应该认清自己的真实水平吗？不，你没有，你甚至认为自己应该拿到对标外援的高薪。

李毅指导曾是中国球迷最“热爱”的对象，对他的嘲讽可以说超过了如今99%的球员，但他在这一事件中发言却足以让“冯潇霆们”惭愧。

“自古以来都是胜者为王，败者为寇，越南都输了还说什么呢？想让别人尊重你的行业只能靠大家的努力把这个行业做的更好，现在这个行业确实已经到了最艰苦的时候了，借用一句话男人嚼吧嚼吧咽了！”

输给越南就别怕别人说你，在一个比烂的环境中沉迷于比烂，更可怕的是竟然连走出舒适区的胆量都没有。

至于所谓的各类专业人士，包括球员、记者和解说们，你们说的专业是什么？按照你们以往的批评，中国足球，除了你们，能有什么专业的呢？专业挣钱还是专业依靠足球来攫取其他方面的利益？

专业人士们总是强调中国足球人口问题，总是强调我们是在几千人中挑选人才，但却又闭口不谈真正要进入专业俱乐部或者专业训练机构的高门槛，刘建宏就曾曝光从六岁开始培养到进入职业球队，家长的投资会达到百万以上，更不必说即使在进入职业球队，也需要面对在中国足球圈普遍存在的交钱换取青年队甚至一线队名额的现象。

怪家长，不愿意让孩子踢球，可中国如今的内卷是事实，你需要接受并且去改变。

怪教育不重视体育，可事实是中国球员们普遍学历不高，对教育和文化同样不重视。

怪如今中国的足球环境，沉迷洋教练和外援，但如今中国本土教练的水平，尤其是某些靠嘴搞青训，搞所谓足球小将的人士都成为了“中国名帅”，让别人如何信任中国教练？更何况他们的训练水平和带队成绩，确实被大部分洋教练碾压。

至于怪投资人动机不纯，更是典型的放下碗骂娘，谁都知道他们动机不纯，都是人家至少拿出了真金白银，而你们给出的回报是什么呢？

至于怪体育总局和中国足协外行管理内行，更是滑天下之大稽，东京奥运会和北京冬奥会充分证明了“非专业”出身的苟局长能够很好地完成国家任务。

如果这也不能说明“非专业”人士能搞好足球，那如今的皇马主席弗洛伦蒂诺和昔日AC米兰老板贝卢斯科尼又如何解释了，他们并非专业球员出身，又时常会干涉球队的战术以及排兵布阵，同样在强敌环饲的情况下，为球队带来了巨大荣誉。

某些球员和所谓“专业人士”说自己心寒了，但是请记住，中国球迷已经心寒了十几年乃至更久了！

如此狡辩，不如脚踏实地，证明自己并非“白斩鸡”，也不是只会添堵的“饭桶”，不必那么玻璃心，一边继续努力一边接受自己确实不行的事实，就足够了。

其实，中国开展的运动那么多，中国处于优势甚至是垄断地位的运动那么多，为什么就不能接受中国男足就是不行的这一事实呢？

既然立竿见影的改变是痴人说梦，又没有人愿意真正扎根青训，家长们也不愿意让孩子们从事前途如此不明且风险巨大的职业，那么为什么不能躺平，坦然面对中国足球从很久之前就一蹶不振的命运呢？

中国男足，就是不行，中国足球，也许就是永远搞不好。

不抱期望，你就不会有任何失望。如今所谓的“黑暗时代”，是一件好事，让风口上的猪们明白，老板们卷起来愿意给那么多钱，并不是你有那个能力，只是因为站在风口上，猪都可以飞起来。

成为茶余饭后的谈资，成为春节晚会或者影视作品中让大家快乐的包袱，不也是一种贡献吗？