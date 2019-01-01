调皮过头 B席因有关门迪的推文而罚禁赛一场

曼城边锋在社交媒体上发表了充满种族歧视的言论后，必须接受教育。

曼城边锋贝尔纳多·席尔瓦因9月份在推特上发布有关队友本杰明·门迪的玩笑推文被判禁赛一场，罚款5万英镑(合64,160美元)。

席尔瓦在推特上发了一张门迪小时候的照片，旁边是西班牙公司Conguitos的一张老款的形象图片，并配文：“猜猜是谁？”但被指带有种族歧视色彩。

然而门迪并没有生气，只是用大笑的表情符号回应，但其他人很快指出了席尔瓦言论中的带有种族歧视的内容。

这位前本菲卡和摩纳哥中场球员很快就删除了这条推文，并评论道：“这些天连和朋友开玩笑都不行……你们这些家伙……”

瓜迪奥拉和几名曼城球员为席尔瓦辩护，称这位中场和门迪是亲密的朋友，并补充说这位葡萄牙球星不是种族歧视者。

然而他发布推文的行为还是被英足总指责，并处罚他停赛一场。

英足总在一份声明中表示：“贝尔纳多•席尔瓦在承认违反了英足总E3规则后，将被暂停一线队比赛一场，罚款5万英镑，并必须接受面对面的教育。”

“曼城中场球员于2019年9月22日发布的社交媒体内容违反了英足总规定E3(1)条款，因为它是侮辱和/或不当和/或使比赛不光彩的，而构成“严重违规”，这是定义在英足总规定E3(2)条款中，其中还包括参考条款，是否表示或暗示种族和/或肤色和/或民族起源。”

这名25岁的球员本可能因此被停赛6场，但是席尔瓦的本意、配合程度以及过去没有违规的记录导致了禁赛一场的决定。

声明中写道：“委员会考虑到这样一个事实，即有许多情况可以适当地说明从而减轻不当行为的构成。委员会在作出决定时特别仔细考虑了下列事项，即：a)该球员对Conguitos特征的历史内涵一无所知；b)他的推特并不是为了种族歧视或冒犯他人。c)球员立即删除了这条推文；d)球员和他所在的俱乐部已经采取措施，确保球员更加了解自己在社交媒体上的责任；e)球员在充分配合纪律程序的情况下及早认错；f)球员的具有模范的性格和良好的纪律记录。”

席尔瓦本赛季在曼城的11场英超联赛中打进5球，在其他6场比赛中也有出色表现。

在国际比赛日之后，曼城将在11月23日主场迎战切尔西，上一轮他们输给了夺冠热门利物浦。