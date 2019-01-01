调侃还是援手 伊布：如果曼联需要我 我就在这

瑞典前锋相信他仍然可以在英超踢球，本赛季他在洛杉矶银河队的22场比赛中打入22球。

伊布拉希莫维奇相信他仍然有足够的实力在英超踢球，他开玩笑说如果曼联想签下他，他们知道去哪里找他。

这位37岁的前锋在洛杉矶德比中梅开二度，他所在的洛杉矶银河队与对手洛杉矶FC在一场激烈的美国职业足球大联盟的比赛中以3-3战平。

这两个进球使他在本赛季的联赛中打入22个进球，包括最近三场比赛中的6个进球。瑞典前锋相信，以他目前的状态表明，他可以轻松地再次进入英格兰顶级联赛。

“我可以很轻松的在英超踢球，所以如果曼联需要我，我就在这里，”伊布拉希莫维奇告诉记者。“但银河现在拥有我，所以我很抱歉。”

“不，我在欧洲踢过球。我很享受那段时光，我带着33座奖杯来到这里，希望能在这里有所收获。然后我们就会看到这次冒险的终点。”

伊布拉希莫维奇在2016年到2018年间在老特拉福德度过了两个赛季，在53场比赛中攻入29球。

他在红魔的执教生涯因膝盖韧带严重受伤而中断，于2018年3月转会去到洛杉矶银河队。

曼联在上周的主场1-2负于水晶宫，瑞典人说他观看了比赛，他相信运气没有在他的前东家那一边。

“我看了(曼联的)最近的一场比赛，我认为他们很不走运。”他补充道。

“如果他们踢进了点球，那将是另一场比赛，但在英格兰，一场比赛直到比赛结束才算结束。”

“任何事情都有可能发生，尤其是在最后时刻，那才是紧张的时刻。”

伊布拉希莫维奇还谈到了他与前曼联队友博格巴的关系，瑞典人之前曾表示，如果博格巴愿意的话应该可以离开老特拉福德。

博格巴在新赛季开始前宣称他想要一个新的挑战，而伊布拉希莫维奇透露他是这位法国世界杯冠军的密友。

“我和他一直有聊过。”他说。“我给了他很多建议，但我不会和你分享任何内容！”