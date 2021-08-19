谁需要凯恩呢？无私的孙兴慜正在证明自己可以成为热刺的新九号

这位英格兰队长仍然与曼城联系在一起，而他的韩国队友已经证明自己可以接替他的位置

托特纳姆热刺对本土英雄凯恩的喜爱正在消退，即使这位英格兰队长现在已经回到球队进行训练，今夏双方痛苦的分离仍有可能发生。

凯恩甚至有可能在周四对阵费雷拉的欧会杯预选赛中出场，不过如果他能上场的话，这依然可能将是他最后一次为热刺出场比赛。

然而，如果双方分手，热刺知道他们已经有了一个可以顶替凯恩，并且同样深受球迷喜爱的球员。

虽然孙兴慜不是出自热刺青训学院，年轻时也没有站在白鹿巷的看台上，但他在球队多年来最低谷时表现出的忠诚，对球迷们来说也同样重要。

在2020-21赛季，热刺排名英超第七，他们在寻找新教练的过程中陷入混乱，最终俱乐部选择了努诺。在此之后，凯恩觉得自己去其他球队会发展得更好，尤其是去英超冠军曼城，这种想法是可以理解的。

但相比之下，在热刺没有欧冠资格，夺冠希望依然渺茫，俱乐部最好的球员想离开的情况下，孙兴慜选择了续约四年。

考虑到凯恩正在尝试从自己的6年合同中解脱出来，孙兴慜的续约更显得无私。提醒一下，如果你和热刺主席列维签了合同，你最好知道自己不会那么容易离开了。

孙兴慜在热刺球迷中已经很受欢迎，他攻入了热刺新球场的英超首球，并在2019年热刺进入欧冠决赛的过程中发挥了关键作用，凭借这些，他已经确立了自己在俱乐部历史上的地位。

但他的地位和重要性一直在上升，尤其是在凯恩的光环褪去之后。

上个赛季，凯恩成为英超联赛历史上第三位同时赢得金靴和助攻王的球员，抢走了所有的头条新闻。

但与此同时，孙兴慜在各项赛事中攻入22粒进球，并在英超联赛中助攻10次，创下了职业生涯最高纪录。

孙兴慜的速度和加速能力使他在禁区内面对一对一防守时具有致命的杀伤力，而且他已经成为了一名出色的门前终结者。

虽然孙兴慜在热刺大部分时候都踢左路，但他的特点意味着他也能成为一名完美的中锋。

在季前赛中，孙兴慜已经证明了这一点，他打进3球，并在对阵曼城的比赛中再次破门。

他在中锋位置上的能力可以追溯到更早的时候，在热刺首发担任中锋的55场比赛里，孙兴慜一共造了49球。

这并不是说热刺在没有凯恩的情况下会更好，他和孙兴慜之间形成了特殊的合作关系。上个赛季，两人互相助攻14次，创造了英超单赛季纪录。

与此同时，如果凯恩离队，孙兴慜的位置转移到禁区，那么热刺的其他球员都很难在左路复制这位韩国球星所制造的威胁。

贝尔温还没有表现出状态稳定性——部分原因是他一直都不是常规主力——而期望今夏刚刚加盟的布莱恩-希尔立即达到孙兴慜的水平是不公平的，希尔现在只有20岁，而且还处于适应期。

热刺最好的前场三叉戟显然包括凯恩，他很可能在本赛季再次领衔锋线。但上周末热刺和曼城之间的比赛对双方而言都具有启发意义，最终可能会对凯恩的整体状况产生巨大的影响。

尽管控球率大幅领先，但曼城还是0-1输掉了比赛——就像之前在社区盾对莱斯特城的比赛一样——所以显而易见的结论是他们需要一名前锋。因此，他们现在可能会考虑提高对凯恩的报价。

与此同时，列维和热刺高层现在已经看到，他们可以在没有凯恩的情况下击败卫冕冠军，所以他们可能倾向于考虑在更大的报价出现时放人。

无论发生什么，本周热刺在没有凯恩的情况下的未来看起来比夏天的大部分时间都要乐观。

当热刺球迷们在周日高唱“哈里-凯恩，你在看吗？”的时候，孙兴慜决定续约留队的做法得到了认可。当终场哨声吹响时，他在挤满观众的看台前庆祝，他看起来完全是热刺新时代的标志。

在这样一次结合了投入和超快速度的表现中，全身心投入和速度飞快的孙兴慜完全体现了新帅努诺治下热刺的新面貌。