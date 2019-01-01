谁还需要马奎尔 莱斯特城已有“超人”中卫索云库

这名土耳其国脚在今夏填补了加盟曼联的英格兰中后卫留下的空缺并已成为了一个启示。

英超新赛季可能只开始了几个月，但莱斯特的球迷们现在喜欢高唱：“哈里·马奎尔，我们不需要你，我们有卡格拉·索云库！”

为什么不呢？

莱斯特城可能在夏天失去了他们的明星中后卫，但是8000万英镑(1亿美元)的售价现在看起来是一笔好买卖，同时索云库确保了马奎尔的缺席不会被人感觉到。

的确，主教练布兰登·罗杰斯毫不掩饰他的目标是打破本赛季英超联赛的“六大”格局，现在皇权体育场周围越来越多的人相信，现在排名第四的蓝狐可以成就一个比2015-16夺冠赛季更好的赛季。

当然，马奎尔出走曼联后出现的担忧已经被索云库和他良好的状态所缓解，这名土耳其国脚本赛季在莱斯特城的仅丢了7个球的后防线上起到了重要作用——只有领头羊利物浦的失球更少。

索云库在以1900万英镑（2400万美元）的身价从弗莱堡转会来到英格兰后，在适应方面并不顺利，但曾效力于沙尔克04和拜仁慕尼黑的王牌，现在在土耳其足协从事青年工作和指导发展工作的哈米特·阿尔滕托普认为罗杰斯在调整这名23岁球员情况方面有着巨大的功劳。

“我们和卡格拉尔讨论了他的发展，他有点紧张(因为没有足够的比赛时间)，”阿尔滕托普告诉够力足球，当时他正在介绍伊斯坦布尔2020年举办冠军联赛决赛的计划。

“年轻人总是认为，如果他们不参加比赛，他们就是糟糕的球员，或者他们需要加入其他球队。但这是学习过程的一部分。”

“我认为莱斯特是一支发展像卡格拉尔这样的球员的好球队。你使用这些球员的时机很重要，现在时机已经成熟。”

“索云库的发展必须感谢布伦丹·罗杰斯。我认为这是一个其他土耳其球员需要理解的职业。职业生涯不仅有高潮，也有低谷。重要的是在这个艰难的行业中不要失去对比赛的激情和热爱。”

当然，足球的世界里变化得很快，索云库已经出现在了转会谈判的话题之中，这是值得注意的，最近有报道称曼城相信这个伊兹密尔人可以解决他们的防守问题。

考虑到他的技术能力和好比超人的力量，通恰伊毫不怀疑他的同胞可以踢到更高的水平。

“他和你握手就能把你的手捏断！”这位前土耳其国脚告诉够力足球。“这对你来说就是个问题！”

“他身体很强壮，但他带球也很顺畅。他喜欢踢足球。英格兰有些球队喜欢踢长传，但他不喜欢。他传球总是很好，也能过人。”

“我认为他可以去顶级球队，为什么不呢？我喜欢他。他可以成为国家队的重要球员。他正在努力工作。”

“我不想面对他。我会怕他的。虽然我知道他性格也很好。”

事实上，在本赛季的这个阶段，索云库肯定不会考虑转会，因为他的国家在未来几天将面临两场重大的2020年欧洲杯预选赛。

土耳其目前与H组的法国队积分持平，但由于他们在6月2-0战胜世界冠军而占据榜首。

塞纳尔·古内斯的球队将在周五主场迎战阿尔巴尼亚，然后在周一前往圣德尼挑战法国队。

对于土耳其足球来说，这显然是一个激动人心的时刻，阿尔滕托普指出，索云库只是众多有前途的年轻球员中的一个，他们都开始崭露头角。

“在土耳其足协，我负责青年队和教练教育工作，现在很忙，因为我们有很多人才。”他兴奋地说。

“我们有很多工作要做，这是一个沉重的责任，但我很高兴。我们现在的国家队有一代优秀的球员。我们在2020年欧洲杯预选赛中开局不错。我们在主场击败了法国队，这对我们的信心很有帮助。”

“我们希望获得更多的赛事资格。这些球员需要通过重要赛事来获得经验和挑战。

“有了资格，我们就能知道他们现在处于什么水平。但我们有实力，就像卡格拉尔，我们做的事情都是对的，我们的工作很专业。”

没有人比索云库更加如此了。就像莱斯特的球迷一样，土耳其的支持者也很高兴能够拥有他。