谁还需要马奎尔 莱斯特城已有“超人”中卫索云库
英超新赛季可能只开始了几个月，但莱斯特的球迷们现在喜欢高唱：“哈里·马奎尔，我们不需要你，我们有卡格拉·索云库！”
为什么不呢？
莱斯特城可能在夏天失去了他们的明星中后卫，但是8000万英镑(1亿美元)的售价现在看起来是一笔好买卖，同时索云库确保了马奎尔的缺席不会被人感觉到。
的确，主教练布兰登·罗杰斯毫不掩饰他的目标是打破本赛季英超联赛的“六大”格局，现在皇权体育场周围越来越多的人相信，现在排名第四的蓝狐可以成就一个比2015-16夺冠赛季更好的赛季。
当然，马奎尔出走曼联后出现的担忧已经被索云库和他良好的状态所缓解，这名土耳其国脚本赛季在莱斯特城的仅丢了7个球的后防线上起到了重要作用——只有领头羊利物浦的失球更少。
索云库在以1900万英镑（2400万美元）的身价从弗莱堡转会来到英格兰后，在适应方面并不顺利，但曾效力于沙尔克04和拜仁慕尼黑的王牌，现在在土耳其足协从事青年工作和指导发展工作的哈米特·阿尔滕托普认为罗杰斯在调整这名23岁球员情况方面有着巨大的功劳。
“我们和卡格拉尔讨论了他的发展，他有点紧张(因为没有足够的比赛时间)，”阿尔滕托普告诉够力足球，当时他正在介绍伊斯坦布尔2020年举办冠军联赛决赛的计划。
“年轻人总是认为，如果他们不参加比赛，他们就是糟糕的球员，或者他们需要加入其他球队。但这是学习过程的一部分。”
“我认为莱斯特是一支发展像卡格拉尔这样的球员的好球队。你使用这些球员的时机很重要，现在时机已经成熟。”
“索云库的发展必须感谢布伦丹·罗杰斯。我认为这是一个其他土耳其球员需要理解的职业。职业生涯不仅有高潮，也有低谷。重要的是在这个艰难的行业中不要失去对比赛的激情和热爱。”
当然，足球的世界里变化得很快，索云库已经出现在了转会谈判的话题之中，这是值得注意的，最近有报道称曼城相信这个伊兹密尔人可以解决他们的防守问题。
考虑到他的技术能力和好比超人的力量，通恰伊毫不怀疑他的同胞可以踢到更高的水平。
“他和你握手就能把你的手捏断！”这位前土耳其国脚告诉够力足球。“这对你来说就是个问题！”
“他身体很强壮，但他带球也很顺畅。他喜欢踢足球。英格兰有些球队喜欢踢长传，但他不喜欢。他传球总是很好，也能过人。”
“我认为他可以去顶级球队，为什么不呢？我喜欢他。他可以成为国家队的重要球员。他正在努力工作。”
“我不想面对他。我会怕他的。虽然我知道他性格也很好。”
事实上，在本赛季的这个阶段，索云库肯定不会考虑转会，因为他的国家在未来几天将面临两场重大的2020年欧洲杯预选赛。
土耳其目前与H组的法国队积分持平，但由于他们在6月2-0战胜世界冠军而占据榜首。
塞纳尔·古内斯的球队将在周五主场迎战阿尔巴尼亚，然后在周一前往圣德尼挑战法国队。
对于土耳其足球来说，这显然是一个激动人心的时刻，阿尔滕托普指出，索云库只是众多有前途的年轻球员中的一个，他们都开始崭露头角。
“在土耳其足协，我负责青年队和教练教育工作，现在很忙，因为我们有很多人才。”他兴奋地说。
“我们有很多工作要做，这是一个沉重的责任，但我很高兴。我们现在的国家队有一代优秀的球员。我们在2020年欧洲杯预选赛中开局不错。我们在主场击败了法国队，这对我们的信心很有帮助。”
“我们希望获得更多的赛事资格。这些球员需要通过重要赛事来获得经验和挑战。
“有了资格，我们就能知道他们现在处于什么水平。但我们有实力，就像卡格拉尔，我们做的事情都是对的，我们的工作很专业。”
没有人比索云库更加如此了。就像莱斯特的球迷一样，土耳其的支持者也很高兴能够拥有他。