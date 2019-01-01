谁赞成谁反对 伊布：我是MLS史上最佳球员

在周日晚上带领银河取得一场关键的胜利后，这位前锋宣称自己是联盟有史以来最优秀的球员。

兹拉坦·伊布拉希莫维奇声称他是美国职业足球大联盟（MLS）历史上最好的球员，在上周日洛杉矶银河队以7-2大胜堪萨斯城队的比赛中，他表现出色。

银河是在五场不胜的情况下进入这场比赛的，这也使得他们在季后赛名额的争夺中处于下风。但是周日，银河在主场朝着扭转颓势迈出了重要的一步，伊布在这场比赛中上演了帽子戏法。

这三粒进球使他本赛季的总进球数达到26粒，在金靴奖争夺中落后于竞争对手卡洛斯·贝拉2球。

在他效力于美国职业足球大联盟的两个赛季里，伊布已经在52场比赛中打进48球，这让这位瑞典前锋相信他是联盟历史上最好的球员。

当被问及对球队和联赛的影响时，伊布拉希莫维奇告诉记者：“我认为我是美国职业足球大联盟中最好的球员。这可不是开玩笑。”

当被问及原因时，他回答说：“我在这里踢球的这两年，你看了吗？”

后来，伊布拉希莫维奇被问到是否需要赢得联赛冠军才能成为联赛中“有史以来最好的球员”，这位前锋否认了这个想法。

“不是。我想要它（MLS总冠军），因为我为它而战，不是为了展示我是谁。”

伊布拉希莫维奇在周日晚上打破了银河单赛季进球的记录，超过了2002年卡洛斯·鲁伊兹的24个进球，并使自己成为球队命运的关键。

这名前锋本赛季的进球占球队总进球的53.1%，是目前美国职业足球大联盟历史上的最高比例。伊布拉希莫维奇相信他的回报率表明他已经达到了他在加盟联盟时设定的目标。

“我说从我来的第一天起，我就不是来这里度假的。”伊布拉希莫维奇说：“我来这里是要表现给大家看这个运动是关于什么的。我想在这里的这两年里，我做了很多好事，很棒的事，完美的事。”

目前，银河在西部排名第五，领先排名第八的达拉斯FC3分，两队各自还有4场比赛。