谁能代替你地位 洛杉矶银河将为贝克汉姆树立雕像

洛杉矶银河队将在本赛季首次比赛前为贝克汉姆的雕像揭幕。

洛杉矶银河队发言人向ESPN证实，在3月2日银河队与芝加哥火焰队的新赛季首场比赛之前，银河队将在尊严健康体育公园为贝克汉姆的雕像揭幕。

洛杉矶银河季票持有者在俱乐部的邮件中得知此事，据信这是美国职业足球大联盟俱乐部首次向球员授予此类荣誉。它将被安置在比赛场地的主入口附近，自2003年以来，这里一直是银河的主场。预计贝克汉姆将出席揭幕仪式。

贝克汉姆在银河队和美国职业足球大联盟的历史上都占有重要的地位。他是第一个通过联盟指定球员规则(俗称“贝克汉姆规则”)签约的球员。该规则允许球队签下知名度高的球员，这些球员对薪资上限的影响将被限制在一定的范围内。

2007年贝克汉姆加盟洛杉矶银河时，他已经是世界的偶像。他在老特拉福德的时光见证了他总共赢得12座奖杯，包括1999年的欧洲冠军联赛。2007年，贝克汉姆帮助皇马夺得西甲冠军，从而结束了他在皇马的四年时光。

由于这些原因，贝克汉姆的签约对银河队和美国职业足球大联盟来说是一个巨大的成功，这大大提升了球队和联赛的形象。随后，他的到来为其他知名球员加盟美国职业足球大联盟打开了大门，其中包括效力于纽约红牛队的亨利，效力于纽约城的比利亚、兰帕德和皮尔洛，以及效力于蒙特利尔冲击队的德罗巴。

贝克汉姆效力银河队早期遭到跟腱受伤，并曾被租借至AC米兰，这让银河队球迷一度失去耐心。但在伤病复出后，贝克汉姆在队友兰登·多诺万和罗比·基恩的帮助下，带领银河队取得了辉煌的战绩，赢得了2010年和2011年的球迷盾杯，以及2011年和2012年的美国职业足球大联盟总冠军。

在银河队效力期间，贝克汉姆共参加了122场联赛、季后赛和杯赛，攻入19球，并在巴黎结束了自己的职业生涯。在巴黎圣日耳曼，他帮助球队在2012-13赛季赢得法甲冠军。

在国际比赛中，贝克汉姆代表英格兰出场115次，攻入17球。在1998年、2002年和2006年参加了三届世界杯，并在2000年和2004年参加了两届欧洲杯。

贝克汉姆在他的职业生涯结束后仍然和美国职业足球大联盟保持着联系。他是迈阿密FC队的老板之一，该球队将于2020年开始参赛。