谁能代替你地位 德罗巴：阿扎尔是蓝军传奇

德罗巴承认斯坦福桥会想念他的前队友阿扎尔。

根据前蓝军前锋德罗巴的说法，阿扎尔将被认为是切尔西的传奇人物，他认为直接取代比利时人是不可能的。

阿扎尔本月早些时候离开了切尔西，转会西甲豪门皇家马德里，这笔谈判已久的交易的金额可能会达到1.4亿欧元(1.25亿英镑/ 1.6亿美元)。

这位28岁的球员上赛季在所有比赛中攻入21球，帮助切尔西取得了英超第三名的成绩，并获得了欧联杯冠军。

他总共在352场比赛中打进110球，赢得了2个英超冠军，1个足总杯冠军，1个联赛杯冠军和2个欧罗巴联赛冠军。

然而，阿扎尔的离开对蓝军来说是一个艰难的时刻，他们目前正在上诉一项转会禁令，该禁令将禁止他们在下两个窗口签下球员。

克里斯蒂安·普里西奇是一月份从多特蒙德转会而来的，之后他被租借回德甲联赛。他将在今年夏天重返俱乐部，并很可能在首发阵容中取代阿扎尔的位置。

尽管德罗巴坚称阿扎尔是不可替代的，但他相信切尔西最终会找到一种方法来适应没有他们的球星的生活。自从2012年从里尔加盟以来，阿扎尔就一直在切尔西。

“没有人能取代哈扎德，他很特别。”德罗巴周六在他的官方Instagram上说：“但会有其他人来，(并且)站出来。阿扎尔是切尔西的传奇人物。这就是生活，这就是足球。”

在毛里齐奥·萨里从那不勒斯加盟仅仅12个月后就离开了切尔西，目前切尔西缺少一名主教练。

据报道，蓝军球星弗兰克·兰帕德在执教德比郡的一个令人印象深刻的赛季后，成为了这份工作的领先者，有报道称切尔西正在为他们的前中场球员做准备。

德罗巴在两次效力期间为切尔西出场381次，他支持他的前队友为最佳候选人。“嗯，我认为兰帕德是最有希望得到这份工作的人。”当被问及谁应该接手斯坦福桥时，德罗巴补充道。